باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، با اشاره به اهمیت و جایگاه این نهاد مردمی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) با تشکیل بسیج، اقدام بزرگی انجام دادند که رهبر شهید انقلاب از آن به‌عنوان معجزه یاد کردند و بسیج را حقیقتی شبیه افسانه دانستند.

او افزود: بسیج طی ادوار مختلف انقلاب اسلامی، منشأ خیر و برکت برای نظام مقدس اسلامی بوده و همواره در گره‌گشایی از مشکلات کشور و مردم نقش‌آفرینی کرده است. هر جا مشکلی برای مردم به وجود آمده، نخستین مجموعه‌ای که بدون چشمداشت و با تمام توان برای حل آن وارد میدان شده، نیرو‌های مخلص بسیجی بوده‌اند.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با بیان اینکه بسیج در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، دفاع مقدس و مقابله با جنگ شناختی و ترکیبی دشمن نقشی بی‌بدیل داشته است، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های مهم بسیج، پویایی، نوشوندگی و به‌روز بودن آن است؛ به این معنا که متناسب با نیاز‌های جامعه، مأموریت‌ها و اقدامات خود را تنظیم می‌کند.

جمالی ادامه داد: بسیج در هر مقطعی که کشور به حضور در عرصه‌های نظامی و سخت نیاز داشته، تمام‌قد در میدان حاضر بوده و در حوزه‌های خدمات اجتماعی، فرهنگی و سایر عرصه‌ها نیز همواره از پیشگامان خدمت‌رسانی بوده است.

او با اشاره به گسترش تفکر بسیجی در سطح جهان گفت: امروز تفکر بسیجی محدود به جغرافیای ایران نیست و در اقصی نقاط عالم شاهد شکوفایی این تفکر هستیم. همان‌گونه که انقلاب اسلامی به دنیا صادر شد، فرهنگ بسیجی نیز در جهان گسترش یافته و نماد‌هایی همچون چفیه که سال‌ها بر دوش رهبر شهید انقلاب بود، امروز به نماد مقاومت و تفکر بسیجی در دنیا تبدیل شده است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به شرایط ویژه کشور و قرار داشتن در میانه جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، رویکرد برنامه‌های امسال هفته بسیج نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌هایی دارد و تلاش شده است برنامه‌ها متناسب با نیاز‌های کشور و شرایط جنگی طراحی و اجرا شود.

وی افزود: هفته بسیج از پنجشنبه ۲۹ آبان آغاز می‌شود و تا پنجشنبه پنجم آذرماه ادامه خواهد داشت. شعار امسال این هفته «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» انتخاب شده است.

جمالی با اشاره به آغاز برنامه‌های هفته بسیج از مصلا‌های نماز جمعه گفت: نخستین برنامه محوری هفته بسیج، اجتماع «جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج» است که روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، ساعت ۹ صبح، همزمان در مصلا‌های نماز جمعه سراسر استان فارس برگزار می‌شود. همچنین اجتماعات شبانه با محوریت اتحاد، همبستگی و محله‌های قوی از دیگر برنامه‌های این روز خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: در مجموع ۱۵ هزار برنامه عمومی، شاخص و ابتکاری در طول هفته بسیج در سراسر استان فارس برگزار می‌شود.

تشریح روزشمار هفته بسیج

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تشریح روزشمار هفته بسیج گفت: روز جمعه ۲۹ آبان با عنوان «بسیج، بندگی، آمادگی و بالندگی» نام‌گذاری شده و اجتماع جان‌فدایان شبکه تربیتی بسیج و اجتماعات شبانه از برنامه‌های محوری آن است.

او افزود: روز شنبه ۳۰ آبان با عنوان «بسیج، همدلی، خدمت و پیشرفت» برگزار می‌شود که در این روز رزمایش جهادگران فاطمی، رزمایش مواسات و همدلی، خدمات عام‌المنفعه، اقدامات عمرانی و درمانی گروه‌های جهادی و برپایی میز‌های خدمت در دستور کار قرار دارد.

جمالی با تأکید بر خدمت بی‌منت به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، اظهار کرد: کاشت ۳۰۰ هزار اصله نهال مثمر و غیرمثمر در سراسر استان با مشارکت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی نیز از برنامه‌های شاخص روز شنبه خواهد بود.

او ادامه داد: روز یکشنبه اول آذرماه با عنوان «بسیج، بانوی مقاوم، خانواده مقاوم و ایران قوی» به موضوع زن و خانواده اختصاص دارد. در این روز برنامه‌های متنوعی با محوریت بسیج جامعه زنان، از جمله روایتگری، موضوعات تربیتی، مدیریت مصرف و اقتصاد خانواده و فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی در انرژی اجرا می‌شود.

به گفته جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، اعزام ۳۰۰ نفر از بسیجیان اقشار مختلف به اردوی راهیان نور میناب و لامرد، زیارت قبور مطهر شهدای مظلوم این مناطق و افتتاح ۱۳ مرکز مشاوره خانواده مهر از دیگر برنامه‌های این روز است.

جمالی با اشاره به برنامه‌های روز دوشنبه دوم آذرماه با عنوان «بسیج، اتحاد، همبستگی و محله قوی» بیان کرد: یکی از برنامه‌های مهم این روز، افتتاح طرح حکمرانی محله‌محور و اجتماعی در سراسر کشور با محوریت مساجد است.

او افزود: این برنامه با ارتباط تصویری رئیس‌جمهور، رئیس سازمان بسیج و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با استانداران، فرماندهان سپاه‌های استانی، ائمه جمعه و نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، اتفاق بزرگی در محلات با محوریت مساجد رقم خواهد خورد و زمینه تبلور عینی خدمات بسیج با استفاده از مسجد به‌عنوان سنگر انقلاب فراهم می‌شود. تجلیل از بسیجیان نمونه و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه بسیج نیز از برنامه‌های این روز است.

او با اشاره به برنامه‌های روز سه‌شنبه سوم آذرماه با عنوان «بسیج، نخبگان به توان مردم» گفت: در این روز اقدامات متعددی در عرصه‌های علمی، فضای مجازی و هوش مصنوعی پیش‌بینی شده است که از جمله آنها می‌توان به برگزاری رویداد تولید محتوا و رونمایی از سکوی متنا مدیا اشاره کرد.

جمالی افزود: مهارت‌آموزی سایبری جان‌فدایان نیز از دیگر برنامه‌های این روز است و یک‌هزار و ۲۰۰ نفر از افرادی که در پویش بزرگ جان‌فدا ثبت‌نام کرده‌اند، در این برنامه مشارکت خواهند داشت.

او با اشاره به برنامه‌های بسیج دانش‌آموزی اظهار کرد: در قالب رزمایش تبیینی ـ آموزشی «همکلاسی قهرمان»، ۱۸۱ هزار دانش‌آموز در طول هفته بسیج با موضوعات دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت آشنا می‌شوند و برنامه‌های متنوعی در مدارس استان اجرا خواهد شد.

اعزام ۲۰ هزار نفر به اردو‌های راهیان نور

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به برنامه‌های روز چهارشنبه چهارم آذرماه با عنوان «بسیج، بر عهد امام شهید، پای‌کار فرمانده» گفت: در این روز برنامه‌های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای و اردو‌های مختلف برگزار می‌شود و افتتاح رسمی راهیان نور لامرد و راهیان پیشرفت را خواهیم داشت.

وی افزود: برای امسال اعزام ۱۵ هزار نفر از مردم استان فارس به اردو‌های راهیان نور و همچنین حضور ۵ هزار نفر از دانش‌آموزان استان در این اردو‌ها هدف‌گذاری شده است.

جمالی تصریح کرد: روز چهارشنبه چهارم آذرماه، اردوی راهیان نور لامرد به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود و مقدمات حضور ۵ هزار دانش‌آموز در این اردوی معنوی و تأثیرگذار فراهم خواهد شد. اعزام ۱۵ هزار نفر از مردم استان به مناطق عملیاتی جنوب نیز از دیگر برنامه‌های محوری پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های روز پنجشنبه پنجم آذرماه، آخرین روز هفته بسیج، گفت: این روز با عنوان «بسیج، ایثار، امنیت و اقتدار» نام‌گذاری شده و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آن، گلباران قبور مطهر شهدا در سراسر استان در ساعت ۱۴ است.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: بسیجیان با حضور در گلزار‌های شهدا، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای والامقام، با رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، تجدید بیعت خواهند کرد.

برگزاری بیش از هزار و ۵۰۰ یادواره شهدا در فارس

جمالی در ادامه به تشریح دیگر برنامه‌های محوری هفته بسیج پرداخت و گفت: در این هفته بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ یادواره شهدا در سطوح محله‌ای، حوزه‌ای، ناحیه‌ای و شهرستانی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: تکریم و بزرگداشت شهدای جنگ‌های اخیر، از جمله شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، از برنامه‌های مهم امسال است. همچنین برگزاری میز‌های خدمت با حضور مسئولان، تجلیل از بسیجیان و فرماندهان نمونه، اجرای پویش‌های فرهنگی و برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی، مذهبی و ورزشی در دستور کار قرار دارد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس، دیدار با نمایندگان ولی‌فقیه و ائمه جمعه سراسر استان را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج برشمرد و اظهار کرد: پویش «همیار انرژی» با هدف مدیریت مصرف سوخت و انرژی، به‌ویژه در شرایط کنونی، از دیگر برنامه‌های محوری این هفته است.

وی ادامه داد: برگزاری پویش‌های قرآنی با موضوع مقاومت و حفظ هفت آیه موضوعی با محوریت مقاومت و همچنین اجرای پویش «خط امین» با محوریت هفت عنوان کتاب تقریظ‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب نیز در برنامه‌های هفته بسیج قرار دارد.

«هر ایرانی یک بسیجی»؛ راهبرد فراگیر بسیج

جمالی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از مجموعه بسیج گفت: امامین انقلاب همواره بر گسترش فرهنگ و تفکر بسیجی تأکید داشته‌اند و امروز نیز رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، در حکم انتصاب رئیس سازمان بسیج، چهار محور اساسی را مورد تأکید قرار داده‌اند.

او، این چهار محور را بسط و گسترش فرهنگ بسیجی، توسعه گروه‌های جهادی، ترویج فرهنگ بسیجی و توسعه خدمات اجتماعی اثربخش با محوریت مسجد عنوان کرد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس افزود: رهبر معظم انقلاب شعار «هر ایرانی یک بسیجی» را مطرح کرده‌اند و این فرمان نشان می‌دهد که فعالیت بسیج محدود به قشر، گروه یا صنف خاصی نیست؛ بلکه بسیج متعلق به همه مردم ایران است.

جمالی تأکید کرد: برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات سپاه و بسیج در راستای تحقق همین مطالبه راهبردی است تا با همراهی آحاد مردم، دامنه خدمات بسیج در سطح جامعه گسترش یابد و زمینه خدمت‌رسانی مؤثر به همه اقشار مردم فراهم شود.