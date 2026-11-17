باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رهبر کره شمالی در تصاویر منتشرشده در ۱۷ نوامبر، در جریان بازدید از یک مجموعه تفریحی و پیست اسکی در نزدیکی مرز شمالی این کشور با چین، در حالی که سیگار در دست داشت، لبخند می‌زد. این بازدید هم‌زمان با اشاره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به احتمال دیدار با کیم جونگ اون در چین انجام شد.

دونالد ترامپ پیش از عزیمت به چین، احتمال دیدار با رهبر کره شمالی را منتفی ندانست. ترامپ در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود سه بار با کیم جونگ اون دیدار کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت: «شاید با کیم جونگ اون هم دیدار کنیم؛ این اتفاق خوبی خواهد بود.» وی افزود تصمیم‌گیری درباره سفر کیم به چین بر عهده «شی»، رئیس‌جمهور این کشور، خواهد بود.

هم‌زمان با اظهارات ترامپ، رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که کیم جونگ اون به همراه خانواده و شماری از مقام‌های حزب حاکم، روز‌های یکشنبه و دوشنبه از یک منطقه گردشگری در نزدیکی مرز شمالی این کشور با چین بازدید کرده است.

در تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA)، کیم در حالی که عینک آفتابی به چشم دارد و سیگاری در دست گرفته، روی یک صندلی چرمی نشسته و لبخند می‌زند. به نظر می‌رسد این تصاویر در یک پیست اسکی گرفته شده باشند. همسر وی، ری سول جو، نیز پشت سر او ایستاده است.

شهر سامجی‌یون در نزدیکی مرز چین و در مجاورت کوه پائکتو قرار دارد؛ کوهی که مردم کره شمالی آن را زادگاه مقدس کیم جونگ ایل، پدر رهبر کنونی این کشور، می‌دانند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم هنگام بازدید از این مجموعه تفریحی، از جمله مراکز اسکی و هتل‌ها، «رضایت فراوان خود را ابراز کرد و گفت تمامی امکانات با دقت فراوان ساخته شده‌اند و واقعاً بی‌نقص هستند».

در این گزارش آمده است: «هرچه بیشتر به این منطقه نگاه می‌کرد، بیشتر مجذوب مناظر خیره‌کننده آن می‌شد؛ مناظری که به شهری در میان جنگل شباهت داشت.»

با وجود نزدیکی محل بازدید کیم به مرز چین، کارشناسان بعید می‌دانند این سفر با هدف ارسال نشانه‌ای درباره برنامه وی برای حضور در نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC) انجام شده باشد. این نشست در شهر شنژن در جنوب چین برگزار می‌شود.

فاصله مستقیم میان دو شهر بیش از دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر است.

هونگ مین، پژوهشگر ارشد مؤسسه کره‌ای اتحاد ملی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: «در گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی هیچ پیامی خطاب به آمریکا وجود ندارد و هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای برگزاری دیدار نیز دیده نمی‌شود.»

وی افزود: «بنابراین، دشوار است که بازدید کیم را مقدمه‌ای برای هرگونه دیدار میان کره شمالی و آمریکا در هفته جاری بدانیم.»

منبع: خبرگزاری فرانسه