باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - دکتر غلام حسین عرب شیبانی، سرپرست مرکز ارتز و پروتز کوثر و رئیس مرکز امداد آمبولانس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جریان بازدید خبرنگاران از این مرکز، با تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های مجموعه اظهار کرد: مرکز ارتز و پروتز کوثر از مراکز تابعه شرکت متد است که با هدف ارائه خدمات تخصصی درمانی و توانبخشی به جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکت متد در حوزه ارائه خدمات درمانی افزود: این شرکت علاوه بر فعالیت در حوزه مراکز درمانی و اعصاب و روان و ارائه خدمات ویزیت در منزل، در بخش امداد و خدمات آمبولانسی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد.

شیبانی با اشاره به فعالیت ناوگان آمبولانس بنیاد شهید گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ دستگاه آمبولانس در سطح کشور به جامعه هدف خدمات ارائه می‌کنند. طی سال گذشته، بیش از ۵۲ هزار مورد خدمات ایاب‌وذهاب درون‌شهری و برون‌شهری به والدین معظم شهدا و جانبازان ارائه شده و این آمار در هفت‌ماهه امسال نیز به حدود ۳۲ هزار سرویس رسیده است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های مهم شرکت متد و بنیاد شهید، خرید و توسعه ناوگان آمبولانس و ایجاد پایگاه‌های استانی است تا امکان دسترسی ایثارگران به خدمات امدادی و درمانی در سراسر کشور فراهم شود. در حال حاضر، به‌جز تعداد محدودی از استان‌ها، در سایر استان‌ها آمبولانس مستقر است و برنامه‌ریزی برای تجهیز مراکز درمانی به آمبولانس نیز در دستور کار قرار دارد.

توسعه مراکز درمانی و توانبخشی در استان‌ها

سرپرست مرکز ارتز و پروتز کوثر با اشاره به توسعه مراکز درمانی وابسته به شرکت متد اظهار کرد: در حال حاضر، مراکز تخصصی در تهران و تعدادی از استان‌ها فعال هستند و توسعه این مراکز با بهره‌گیری از تجهیزات جدید و فناوری‌های روز دنبال می‌شود.

وی با اشاره به راه‌اندازی یک مرکز مجهز ارتز و پروتز در استان فارس افزود: این مرکز با برخورداری از تجهیزات نوین و فضای فیزیکی مناسب، فعالیت خود را آغاز کرده است. همچنین علاوه بر تهران در استان‌های آذربایجان غربی، خراسان رضوی، اصفهان و گیلان نیز خدمات ارتز و پروتز در حال ارائه یا توسعه است.

شیبانی تأکید کرد: هدف اصلی این مجموعه، ارائه خدمات با اولویت ایثارگران و خانواده‌های معظم شهداست و در صورت وجود ظرفیت مازاد، امکان بهره‌مندی سایر اقشار جامعه از این خدمات نیز فراهم خواهد شد.

افزایش تولید و توزیع سمعک و کاهش زمان انتظار

وی در ادامه با تشریح خدمات مرکز در حوزه تأمین سمعک گفت: تا مهرماه امسال حدود ۵۶۰ دستگاه سمعک تأمین شده بود، اما طی یک ماه تا یک ماه و نیم اخیر، نزدیک به ۲۵۰ دستگاه دیگر نیز تأمین شده است.

شیبانی افزود: با توجه به تعهد مجموعه برای تأمین هزار دستگاه سمعک تا پایان سال، برنامه‌ریزی کرده‌ایم مجموعاً حدود دو هزار دستگاه سمعک در سطح کشور توزیع کنیم تا زمان انتظار افراد نیازمند به شکل قابل‌توجهی کاهش یابد و دریافت خدمات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل دسترسی ایثارگران به خدمات سمعک تصریح کرد: در گذشته، بخشی از خدمات از طریق اعزام تیم‌های تخصصی به استان‌ها ارائه می‌شد، اما اکنون با همکاری شرکت‌های تأمین‌کننده و نمایندگی‌های استانی، روند تأمین، آماده‌سازی، تنظیم و تحویل سمعک تسهیل شده است.

به گفته وی، در این شیوه، پس از دریافت تأییدیه تخصصی و تجویز سمعک، دستگاه مورد نیاز تهیه و برای آماده‌سازی و تحویل به نمایندگی مربوط در استان ارسال می‌شود و خدمات پس از فروش و ضمانت نیز از زمان تحویل به فرد ذی‌نفع آغاز خواهد شد.

شیبانی مجموعه کوثر: شیبانی با اشاره به هزینه بالای تجهیزات کمک‌شنوایی خاطرنشان کرد: برخی سمعک‌های باکیفیت هزینه قابل‌توجهی دارند و تأمین آنها برای خانواده‌ها دشوار است؛ ازاین‌رو، فراهم کردن این تجهیزات برای جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا از اولویت‌های شرکت متد به شمار می‌رود.

ارائه خدمات تخصصی ارتز و پروتز؛ از اندام مصنوعی تا پروتز چشم

سرپرست مرکز ارتز و پروتز کوثر در توضیح مأموریت تخصصی این مرکز گفت: پروتز به معنای اندام مصنوعی است که می‌تواند جایگزین بخشی از بدن مانند دست، پا یا چشم شود. ارتز نیز به وسایل کمکی و حمایتی گفته می‌شود که برای بهبود عملکرد اندام‌های آسیب‌دیده یا دارای اختلال مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی افزود: انواع بریس‌ها، کفش‌های طبی و تجهیزات حمایتی که به بهبود حرکت و عملکرد افراد دارای معلولیت یا آسیب‌های جسمی کمک می‌کنند، در گروه خدمات ارتزی قرار می‌گیرند.

شیبانی با اشاره به ارائه خدمات پروتز چشم اظهار کرد: در ماه‌های اخیر.تیم‌های تخصصی مرکز به چندین استان و شهر اعزام شده‌اند و خدماتی از جمله معاینه، قالب‌گیری و ساخت و نصب پروتز چشم را در محل به جانبازان ارائه کرده‌اند. این اقدام با هدف کاهش رفت‌وآمد، تسریع روند درمان و تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات تخصصی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ساخت پروتز چشم نیازمند مواد اولیه تخصصی و مهارت فنی بالاست، توضیح داد: این پروتز‌ها باید از نظر وزن، استحکام، انعطاف‌پذیری، شکل‌پذیری و سازگاری با شرایط پزشکی فرد، استاندارد‌های لازم را داشته باشند. همچنین استفاده از مواد باکیفیت و غیرحساسیت‌زا در ساخت آنها اهمیت ویژه‌ای دارد.

او هزینه ساخت برخی پروتز‌های چشم را قابل‌توجه دانست و افزود: با وجود ظاهر ساده این تجهیزات، ساخت آنها فرآیندی کاملاً تخصصی و هنرمندانه است و به دانش فنی، دقت و تجربه کارشناسان نیاز دارد.

راه‌اندازی کلینیک سیار تعمیر و خدمات ویلچر

شیبانی همچنین از فعالیت کلینیک سیار ویلچر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط جسمی برخی جانبازان و دشواری جابه‌جایی، به‌ویژه برای افرادی که از ویلچر‌های برقی و سنگین استفاده می‌کنند، یک دستگاه ون به‌عنوان کارگاه سیار تجهیز شده است.

وی افزود: این واحد با حضور چهار تا پنج نفر از کارشناسان و تعمیرکاران مجموعه به استان‌ها و در صورت نیاز به محل سکونت افراد مراجعه می‌کند و خدمات تعمیر، تعویض قطعات و سرویس ویلچر را ارائه می‌دهد.

تأکید بر ارتقای کیفیت خدمات و تکریم جامعه ایثارگری

در ادامه این بازدید، شیبانی با اشاره به مسئولیت‌های مدیریتی خود در مجموعه امداد آمبولانس و مرکز ارتز و پروتز کوثر، اظهار کرد: طی مدت کوتاهی که مسئولیت سرپرستی این مرکز را برعهده گرفته‌ام، تلاش شده است با همراهی کارکنان و کارشناسان، روند فعالیت‌ها بهبود پیدا کند و تغییرات مثبتی در کیفیت و نحوه ارائه خدمات ایجاد شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش کارکنان و کارشناسان مجموعه گفت: همه اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده باید در نهایت به بهبود شرایط جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا منجر شود. امیدواریم با همدلی، همکاری و تلاش همه همکاران، بتوانیم گام‌های مؤثرتری در مسیر خدمت‌رسانی شایسته به جامعه ایثارگری برداریم.

در پایان ضمن تقدیر و‌تشکر از همکاران شرکت متد و مدیر عامل محترم اقای دکتر مینویی فر بخش زیادی از اقلام خریداری شده از گمرک ترخیص و امیدواریم با همکاری بیشتر وزارت بهداشت و وزارت صنایع و گمرک کشور وسایل خریداری شده از گمرک ترخیص تا بتوانیم به جامعه هدف نیازمند خدمات مناسبتری ارائه نماییم.