باشگاه خبرنگاران جوان - شهید عبدالرحیم مرادی، از شهدای والامقام نیروی زمینی ارتش که سال ۱۳۸۹ به‌عنوان شهید گمنام در شهرستان تایباد خراسان رضوی به خاک سپرده شده بود، پس از انجام آزمایش‌های تخصصی ژنتیک شناسایی شد.

در پی شناسایی هویت شهید عبدالرحیم مرادی، امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از مسئولان، با حضور در منزل خانواده این شهید در منطقه خان‌زنیان استان فارس، خبر شناسایی هویت فرزند شهیدشان را به آنان اعلام کرد و به سال‌ها چشم‌انتظاری این خانواده پایان داد.

شهید عبدالرحیم مرادی، متولد منطقه دادین سفلی، از رزمندگان لشکر ۸۸ زاهدان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در تاریخ ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۶ در منطقه عملیاتی سومار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این شهید والامقام پس از سال‌ها مفقودالاثر بودن، در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان شهید گمنام در شهرستان تایباد استان خراسان رضوی به خاک سپرده شد و اکنون با انجام آزمایش‌های تخصصی ژنتیک و تطبیق نمونه‌های DNA، هویت وی شناسایی و مشخص شد که این شهید متعلق به خانواده‌ای در استان فارس است.

امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار داشت: شهدا هیچ‌گاه گمنام نیستند؛ اگرچه ممکن است سال‌ها نام و نشان آنان برای ما مشخص نباشد، اما یاد و راهشان در تاریخ این سرزمین زنده و ماندگار است.

او افزود: امروز پس از سال‌ها انتظار، به برکت تلاش‌های صورت‌گرفته و بهره‌گیری از روش‌های علمی و آزمایش‌های ژنتیک، هویت شهید عبدالرحیم مرادی مشخص شد و خانواده این شهید والامقام پس از سال‌ها چشم‌انتظاری از سرنوشت فرزند عزیز خود مطلع شدند.

شناسایی هویت شهید عبدالرحیم مرادی، بار دیگر جلوه‌ای از مجاهدت‌های فراموش‌نشدنی رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس و صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را نمایان ساخت.

منبع: ارتش فارس