باشگاه خبرنگاران جوان - سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور روز سه شنبه در نشست بررسی راهکار‌های بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش و جابه‌جایی کالا در پایانه مرزی گفت: در سفر اخیر هیئت ایرانی به ارمنستان برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان، رایزنی‌های خوبی درخصوص پایانه مرزی نوردوز صورت گرفته و نیاز‌ها و درخواست‌های طرف ارمنی در این باره، شناسایی و دریافت شده است.

وی با بیان اهمیت پایانه مرزی نوردوز در شرایط کنونی کشور برای کاهش اثرات تحریم و محاصره ظالمانه تحمیل شده به کشورمان، اظهار کرد: پایانه مرزی نوردوز، نقش راهبردی در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور و نقش مهمی در تسهیل جریان عبور کالا و ارتقای تعاملات اقتصادی با کشور‌های همسایه دارد.

وی افزود: هر اقدامی برای تبدیل پایانه مرزی نوردوز به مهم‌ترین و پرترددترین مرز تجاری زمینی ایران تا یک سال آینده، نیاز به هماهنگی، همدلی و انعطاف‌پذیری بین دستگاهی دارد که در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مرتبط قرار گرفته است.