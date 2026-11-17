باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد شرکت‌های دخیل در گسترش شهرک‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری را تحریم می‌کند و هم‌زمان گروه صهیونیستی «تساف ۹» را به دلیل جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه هدف تحریم قرار داده است.

این وزارتخانه تأکید کرد اسرائیل گسترش این شهرک‌ها را «تسهیل و تشویق» کرده و شمار شهرک‌های جدیدی که در دوره دولت کنونی تصویب شده، از مجموع موارد تصویب‌شده در ۲۰ سال گذشته بیشتر بوده است.

اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس، همچنین اعلام کرد لندن گروه فعالان اسرائیلی «تساف ۹» را به دلیل جلوگیری از ورود کاروان‌های کمک‌رسانی بشردوستانه به نوار غزه، از جمله در ماه اکتبر، تحریم می‌کند.

وی همچنین از اقدام مقام‌های اسرائیلی در جلوگیری از انتقال چوب به غزه انتقاد کرد؛ اقدامی که مانع ساخت سرپناه‌های اضطراری برای آوارگان شده است.

وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «غیرنظامیان غزه به‌شدت به تجهیزات و ملزومات زمستانی نیاز دارند؛ در حالی که سیلاب‌های فاجعه‌بار نزدیک به چهار هزار خانوار را بدون سرپناه گذاشته و یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نیز در چادر‌ها یا سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند.»

منبع: الجزیره