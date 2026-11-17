باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های میانجی‌گرانه برای حل بحران میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و قرار است امروز در چارچوب این تلاش‌ها، دیداری با طرف ایرانی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین برگزار شود.

این وزارتخانه از همه طرف‌ها خواست خویشتنداری کنند و از هرگونه اقدامی که بر تلاش‌های میانجی‌گرانه تأثیر منفی می‌گذارد، بپرهیزند.

وزارت خارجه قطر همچنین با اشاره به تداوم جنایات رژیم تروریستی اسرائیل در غزه و کرانه باختری، اعلام کرد نیرو‌های اشغالگر هر روز توافق آتش‌بس در نوار غزه را نقض می‌کنند و تنها طرفی که از ادامه این وضعیت سود می‌برد، طرفی است که به دنبال کسب منافع سیاسی است.

این وزارتخانه در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد توافق دفاعی مشترک با ترکیه در چارچوب تلاش‌های قطر برای تقویت ساختار دفاعی و حفظ امنیت این کشور صورت می‌گیرد.

منبع: الجزیره