باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل خاتمی مجری توسعه نیروگاه‌های خورشیدی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از آغاز عملیات اجرایی احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی پشت‌بامی در مدارس شهرستان های حوزه فعالیت این شرکت در استان فارس ، در قالب طرح ویژه شهدای میناب خبر داد.

او با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از طریق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در فاز نخست، ۱۸۰ نیروگاه خورشیدی به شرکت توزیع نیروی برق استان فارس اختصاص یافته است.

خاتمی افزود: در همین راستا و با هماهنگی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، فهرست مدارس واجد شرایط تهیه و پس از انجام بازدیدهای کارشناسی و بررسی امکان نصب تجهیزات، عملیات اجرایی احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی در مدارس مناطق مختلف استان آغاز شده است.

او با اشاره به مناطق مشمول اجرای این طرح گفت: این نیروگاه‌ها در مناطق فسا، شیبکوه، ششده، داراب، فورگ، اقلید، سده، فیروزآباد، میمند، بوانات، صفاشهر، جهرم، لار، بنارویه و بیرم در دست اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا پایان سال جاری به شبکه برق متصل و وارد مدار بهره‌برداری شوند.

خاتمی، با اشاره به سهمیه اختصاص‌یافته به این استان خاطرنشان کرد: سهمیه پیش‌بینی‌شده برای شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در مجموع حدود ۳۸۵ نیروگاه خورشیدی است که ۱۸۰ نیروگاه آن در فاز نخست تخصیص یافته است. خاتمی در پایان اظهار امیدواری کرد: با تأمین و دریافت تجهیزات مورد نیاز و در ادامه هماهنگی‌ها با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان فارس، شناسایی مدارس واجد شرایط در سایر مناطق استان نیز انجام و مراحل نصب نیروگاه‌های خورشیدی در این مدارس دنبال شود تا زمینه بهره‌مندی تعداد بیشتری از مدارس استان از مزایای انرژی خورشیدی فراهم شود.

منبع: توزیع برق فارس