باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - امیرحسین بانکی‌پورفرد عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در قانون بودجه تصویب شده بود که ۵ درصد از بودجه هر استان به اجرای قانون جوانی جمعیت اختصاص یابد. آیا این بودجه‌ها تاکنون تخصیص پیدا کرده‌اند؟، گفت: یکی از موادی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، این است که شورای برنامه‌ریزی استان‌ها موظف است ۵ درصد از بودجه عمرانی استان را نه‌فقط به اجرای مواد مربوط به جوانی جمعیت، بلکه به مجموعه‌ای از موضوعات، از جمله خوابگاه‌های متأهلین دانشجویی و سایر موارد عمرانی پیش‌بینی‌شده در قانون جوانی جمعیت اختصاص دهد.

رئیس فراکسیون جوانی و جمعیت مجلس اظهار کرد: متأسفانه گزارش‌های دریافتی در این زمینه ضعیف است و لازم است این مسئله به‌صورت استان‌به‌استان پیگیری شود؛ زیرا موضوع بسیار مهمی است، چون این ماده قانونی، بسیار گره‌گشا است و می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد اجرای قانون در استان‌ها داشته باشد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا با مسئولان استان‌هایی که در اجرای این قانون کوتاهی کرده‌اند، برخورد می‌شود؟، بیان کرد: این موضوع به نمایندگان مجلس و سازمان بازرسی کشور در هر استان بستگی دارد که تا چه اندازه پیگیر اجرای قانون باشند. در قانون پیش‌بینی شده است که باید گزارش عملکرد استان‌ها ارائه و با متخلفان برخورد شود که با بعضی از آنها هم برخورد شده است.

بانکی‌پورگفت: علی‌رغم اینکه ۹۰ درصد متقاضیان وام دریافت کرده‌اند، متأسفانه نوع رفتار برخی از شعب بانکی باعث می‌شود زحمات سایر بانک‌ها نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد.