باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از پایان عملیات کاشت سیب‌زمینی طرح استمرار در شهرستان‌های لارستان، گراش، خنج و مهر خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این محصول در سطح ۸۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی این مناطق کشت شده است و پیش‌بینی می‌شود در مجموع ۲۹ هزار و ۷۵۰ تن سیب‌زمینی از مزارع زیر کشت برداشت شود.

مجید صفری با بیان اینکه کشت سیب‌زمینی طرح استمرار از برنامه‌های مهم تولید محصولات سبزی و صیفی در مناطق جنوبی استان فارس به شمار می‌رود، اظهار کرد: با پایان عملیات کاشت در شهرستان‌های هدف، مرحله داشت و مراقبت از مزارع آغاز شده است و مدیریت صحیح عوامل تولید در این مرحله نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به عملکرد پیش‌بینی‌شده دارد.

او افزود: بر اساس برآورد‌های کارشناسی، میانگین عملکرد مورد انتظار در این طرح ۳۵ تن در هکتار است. تحقق این میزان تولید می‌تواند سهم قابل توجهی در تأمین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار و استمرار عرضه این محصول در ماه‌های مختلف سال داشته باشد.

مدیر زراعت با اشاره به اهمیت کشت استمرار در مناطق جنوبی استان بیان کرد: برخورداری این شهرستان‌ها از شرایط اقلیمی مناسب برای تولید محصولات زمستانه، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه کشت خارج از فصل و تأمین بخشی از نیاز بازار در دوره‌هایی است که تولید سیب‌زمینی در برخی مناطق کشور با محدودیت‌های فصلی مواجه می‌شود.

صفری ادامه داد: مدیریت اصولی آبیاری، استفاده از بذر سالم و گواهی‌شده، تغذیه متعادل گیاه بر اساس آزمون خاک، پایش مستمر مزارع و کنترل به‌موقع آفات و بیماری‌ها از مهم‌ترین الزامات دستیابی به عملکرد مطلوب در مزارع سیب‌زمینی است. رعایت این اصول علاوه بر افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک، در بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید نیز نقش مؤثری دارد.

او با اشاره به نقش مدیریت مزرعه در مراحل مختلف رشد سیب‌زمینی تصریح کرد: تنظیم دور و میزان آبیاری متناسب با مرحله رشد گیاه، به‌ویژه در دوره تشکیل و رشد غده‌ها، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تنش آبی در این مقطع می‌تواند بر اندازه، کیفیت و عملکرد نهایی محصول تأثیر منفی بگذارد. همچنین پایش مداوم وضعیت تغذیه‌ای و بهداشتی مزارع برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ضروری است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های برنامه‌ریزی‌شده و استمرار تولید محصولات راهبردی، ضمن استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقلیمی مناطق مختلف استان، می‌تواند به پایداری تولید، تنظیم عرضه محصولات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کمک کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس