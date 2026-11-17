باشگاه خبرنگاران جوان - سعید توکلی در نشست تبادل قرارداد‌های توسعه هوشمندسازی، با تأکید بر نقش کنتور‌ها و سامانه‌های هوشمند در مدیریت مصرف گاز بیان کرد: از محور‌ها و سازوکار‌های مدیریت مصرف، استفاده از کنتور‌های هوشمند است و بر اساس داده‌های ارائه‌شده درباره تجربه استفاده از این تجهیزات، بهره‌گیری از کنتور‌ها و سامانه‌های هوشمند می‌تواند مصرف گاز را تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری هم‌زمان افزایش تولید و مدیریت مصرف افزود: بی‌تردید باید به دنبال افزایش تولید باشیم، زیرا تولید در بخش بالادست، از محور‌های توسعه کشور است. اما اطمینان دارم در همین خانه‌ها می‌توانیم به اندازه چند میدان گازی صرفه‌جویی کنیم. این صرفه‌جویی با کمترین اقدام‌ها، کمترین هزینه و متنوع‌ترین روش‌ها امکان‌پذیر است و برخی از این روش‌ها هم‌اکنون در دسترس است و کافی است به حساسیت موضوع انرژی و ارزش و قیمت آن توجه کنیم تا بتوانیم معادل یک، دو یا چند میدان گازی صرفه‌جویی داشته باشیم.

۲۳ نشست شورای سیاست‌گذاری هوشمندسازی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: از زمان آغاز مسئولیتم در شرکت ملی گاز ایران، هوشمندسازی از موضوع‌های جدی و مورد مطالبه دو طرف بود؛ هم شرکت ملی گاز ایران خواستار پیگیری آن بود و هم شرکت‌هایی که توانمندی تولید دستگاه‌ها و کنتور‌های هوشمند را داشتند، این موضوع را دنبال می‌کردند. بر همین اساس، به این جمع‌بندی رسیدیم که هوشمندسازی باید با اولویت بیشتر و با تأکید بر قانون برنامه هفتم توسعه، به برنامه‌ای عملیاتی تبدیل شود.

توکلی با اشاره به تشکیل شورای سیاست‌گذاری هوشمندسازی و تعیین دبیرخانه و ترکیب تخصصی آن بیان کرد: بخش‌های مرتبط، از همکاران دیسپچینگ، پژوهش، آی‌تی شرکت ملی گاز و شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌عنوان متولی این پروژه در جایگاه کارفرما، در این ساختار حضور یافتند و متناسب با موضوع‌ها و نیازها، دیگر افراد مرتبط به نشست‌ها دعوت شدند به‌طوری که تاکنون ۲۳ نشست شورای سیاست‌گذاری هوشمندسازی برگزار شده است.

وی ادامه داد: تمرکز این شورا فقط بر کنتور هوشمند نبود، بلکه دیگر تجهیزات و دارایی‌هایی که امکان دریافت داده‌های قابل اتکا از آنها وجود داشت، مورد توجه قرار گرفت و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی مربوط به آنها به‌صورت یکپارچه تهیه شد که نتایج مثبت بسیاری به همراه داشت.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به برگزاری نشست‌های متعدد در کارگروه و شورای سیاست‌گذاری هوشمندسازی بیان کرد: در این نشست‌ها به این جمع‌بندی رسیدیم که شرکت ملی گاز ایران دو اولویت را دنبال کند: نخست، هوشمندسازی کنتور‌ها و سامانه‌های اندازه‌گیری با اندازه بالاتر در اولویت باشد و در کنار آن، کنتور‌های خانگی مورد توجه قرار گیرد، زیرا استفاده از کنتور‌ها و سامانه‌های هوشمند از سازوکار‌های مؤثر در مدیریت مصرف است.

آغاز آزمایشی ۳ شرکت دانش‌بنیان و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها

توکلی آغاز همکاری با سه شرکت دانش‌بنیان در این زمینه را شروعی مطلوب دانست و گفت: این شرکت‌ها در کارگروه‌های مختلف ساخت بار اول ارزیابی و بررسی شده‌اند و با هماهنگی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، هرکدام در قالب آزمایشی، کار را با شمار محدودی کنتور آغاز می‌کنند، اما این مسیر ادامه‌دار است و مهم، آغاز این حرکت بود. در کنار این اقدام‌ها، انتظار می‌رود توسعه بستر نرم‌افزاری و دیگر سازوکار‌های مورد نیاز نیز پیگیری شود تا بتوانیم کنتور‌های هوشمند و زیرساخت‌های مرتبط را در قالب سامانه‌ای به‌طور کامل یکپارچه در اختیار داشته باشیم؛ سامانه‌ای که به شرکت ملی گاز ایران، با شمار بالای مشترکان آن کمک می‌کند.

وی به شرکت‌های طرف قرارداد تأکید کرد: بازار هدف و سهم بازار خود را دست‌کم ۲۹ میلیون مشترک در نظر بگیرید. این رقم کمی نیست و چنین بازاری می‌تواند زمینه پایداری کسب‌وکار را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تشریح بخشی از نتایج فعالیت شورای سیاست‌گذاری هوشمندسازی گفت: پیش از این، درباره کنتور‌های دوپوندی، اقدام‌های پراکنده و جزیره‌ای در استان‌ها انجام می‌شد. در این زمینه، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی به‌صورت یکپارچه تهیه شد. در زمینه سیستم مانیتورینگ اقدام‌های پراکنده‌ای انجام شده بود و حتی در برخی نقاط، تجهیزات نصب شده بود، اما راه‌اندازی نشده بود، درحالی‌که کافی بود با نگاهی ویژه، این تجهیزات را وارد چرخه بهره‌برداری کنیم.

توکلی ادامه داد: پس از آن، به این جمع‌بندی رسیدیم که همه این اقدام‌ها در چهارچوب مدیریتی یکپارچه و به‌هم‌پیوسته قرار گیرد که این موضوع محقق شد و از نظر قابلیت اطمینان داده‌های شبکه گاز کشور و کمک به دیسپچینگ، بسیار مؤثر بود.

وی با بیان اینکه دیگر پروژه‌های مرتبط در حال انجام است، تصریح کرد: افزودن کیت‌های هوشمند به کنتور‌های دو پوندی از اقدام‌هایی است که با جدیت پیگیری می‌شود. دستورالعمل‌ها و اسناد فنی این طرح تهیه و در همه استان‌ها توزیع شده است تا بتوانیم از داده‌ها و ارقام حاصل از آن استفاده کنیم و با اتکا به این اطلاعات، به هدف اصلی خود، یعنی مدیریت مصرف، برسیم.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به آغاز زودتر هوشمندسازی در وزارت نیرو و شرکت توانیر گفت: در بخش گاز، با توجه به ملاحظه‌های ویژه و ایمنی این حوزه، موضوع کنتور‌های هوشمند با بررسی الزام‌های مرتبط دنبال شد و پس از بررسی این ملاحظه‌ها در شورای سیاست‌گذاری، به این جمع‌بندی رسیدیم که اجرای طرح را به‌صورت آزمایشی پیش ببریم و هم‌زمان، دیگر پروژه‌های مرتبط با هوشمندسازی را دنبال کنیم.

حمایت هیئت‌مدیره از توسعه کمی و کیفی پروژه

توکلی با اشاره به نقش شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌عنوان کارفرما و سه شرکت طرف قرارداد در اجرای ساخت بار اول این پروژه بیان کرد: برای آغاز رسمی این مسیر، درخواست کردیم تبادل قرارداد‌ها در ابتدا نشست هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران انجام شود تا حمایت هیئت‌مدیره، پشتوانه و مایه قوت قلب شرکت‌های طرف قرارداد باشد. هیئت‌مدیره شرکت ملی گاز ایران با قدرت از این قرارداد‌ها حمایت می‌کند تا بتوانیم پروژه را تعمیم و از نظر تعداد و کیفیت توسعه دهیم.

وی به شرکت‌های طرف قرارداد تأکید کرد: انتظار داریم کار را مطابق مفاد قرارداد، با کیفیت مطلوب و متناسب با مشخصات قراردادی پیش ببرید تا خروجی خوبی داشته باشد.

منبع: شرکت ملی گاز ایران