باشگاه خبرنگاران جوان - «آن‌سوی آوار» که از ۲۲ مهرماه اکران خود را در گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز کرده، تاکنون توانسته است در میان آثار به نمایش درآمده در این گروه در سال جاری، به جایگاه نخست فروش دست پیدا کند.

به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، این فیلم اثری اجتماعی با محوریت پیامدهای جنگ است و زندگی انسان‌هایی را روایت می‌کند که با تبعات این بحران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی و زندگی روزمره مواجه‌اند.

در «آن‌سوی آوار» علیرضا جعفری، مازیار مهرگان، آرمیتا مرادی، محمود مقامی و سعیده عرب ایفای نقش کرده‌اند. کاوه ابراهیم، ابراهیم ابراهیمی، مبین رستگار، طناز بیطرفان، شکیبا عابد، حسین عرب‌محمدی، مرتضی الوندی، سحر مختاری و حمیدرضا عرب‌سرخی دیگر بازیگران این فیلم هستند.