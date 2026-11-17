باشگاه خبرنگاران جوان - مبارزه با قاچاق کالا و صیانت از میراث فرهنگی، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی، حمایت از اقتصاد کشور و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی دارد و پلیس با اهتمام ویژه در کنار دیگر دستگاه‌های نظارتی مقابله با قاچاق را در دستور کار دارد.

فرمانده انتظامی استان سمنان روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران بیان کرد: محموله انواع لباس‌های قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال با هوشیاری ماموران ایستگاه بازرسی در شهرستان شاهرود کشف شد.

سردار سیدموسی حسینی افزود: ماموران انتظامی مستقر در یکی از ایستگاه‌های بازرسی شهرستان شاهرود برای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا، با هوشیاری و دقت عملیاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: طی بازرسی دقیق ماموران از خودرو، مقادیر قابل توجهی انواع البسه قاچاق که فاقد مدارک قانونی و مجوز‌های لازم بود، کشف و در این رابطه خودرو توقیف و راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سه سوداگر میراث تاریخی در مهدیشهر

فرمانده انتظامی مهدیشهر در خبری دیگر از دستگیری سه حفار غیرمجاز، کشف دستگاه گنج یاب و تعدادی اقلام زیرخاکی و عتیقه در این شهرستان خبر داد و افزود: ماموران انتظامی پاسگاه فولادمحله، با تلاش و اشراف اطلاعاتی، حین کنترل خودرو‌های عبوری به چند دستگاه وسیله نقلیه مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

سرهنگ سیدجلال حسینی ادامه داد: پلیس با هماهنگی‌های لازم در بازرسی خودرو‌ها یک دستگاه گنج یاب غیر مجاز به همراه تعدادی اشیا تاریخی و فرهنگی کشف کردند.

وی با اشاره به دستگیری سه متهم در این زمینه، گفت: پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی مهدیشهر با بیان اینکه هرگونه حفاری برای به دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی و حمل و نگهداری دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز‌های قانونی جرم محسوب می‌شود، تاکید کرد: پلیس با این گونه جرایم بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد کرد و شهروندان می‌توانند هرگونه اطلاعات خود را با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.