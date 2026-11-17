باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی -هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در نشست مولد سازی استان در جمع خبرنگاران اظهار کرد : مولد سازی یکی از راهکارهای بهره گیری از پروژه های نیمه تمام استان است.

استاندار گیلان با بیان اینکه با توجه به محدودیتی که در منابع وجود داره همه استان‌ها بر اساس مصوبات دولت و همچنین مجلس قرار است که املاکی که به هر دلیلی مازاد هست یا بلا استفاده است یا در سنوات گذشته برای دولت یا دستگاه اجرایی از آن استفاده نکردند، و متروکه مانده چه زمین چه ساختمان قراره است که این پروژه ها تبدیل به مواد سازی شده و برای همان دستگاه بهره گرفته شود ، گفت : مدارسی که به هر دلیلی الان دانش آموز نداره که بخشی از مواردی بود در جلسه مصوب شد برای اون مدرسه در واقع اگر دستور اعلام شود دانش آموز نداره یا جزو مدارسی است که فرسوده برای اینکه بناهای جدید ایجاد شود این بناها به سرمایه گذار واگذار می شود .

وی اذعان داشت : مولد سازی در مورد برخی از زمین های است که در اختیار وزارت ورزش و جوانان هست و به هر دلیلی در سنوات گذشته این استفاده نشده آن پروژه ها نیز مولد سازی خواهد شد .

حق شناس تصریح کرد : بخشی از اراضی که در استان گیلان وجود داره مربوط به وزارت نیرو هست در جلسه مصوب شد برخی از این زمین ها که یک قطعه مربوط به آب منطقی بود قرار شد که مولد سازی شود.

وی خاطر نشان کرد : منابع به دست آمده ازاین پروژه های مولد سازی شده برای پروژه های نیمه کاره بهره گرفته می شود.‌

استاندار گیلان افزود : دستگاه های اجرایی مکلف اند املاک مازاد زمین های مازاد که دارند را به فروش رسانده و صرف پروژه های نیمه کاره همان سازمان شود .