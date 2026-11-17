باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _ سیدمحمد واعظی نژاد در جمع خبرنگاران استان گفت: در راستای کمک به تامین انرژی برق مدارس ۵۵۰ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در مدارس در دست ساخت استان مستقر می‌شود.

وی افزود: در این طرح ضمن تامین انرژی برق مدارس به درآمد زایی مدارس نیز کمک می‌شود.

واعظی نژاد بیان کرد: اولویت اول ما نهضت ملی مدرسه سازی است، در یک سال و نیم اخیر با ۱۳۵ پروژه کار آغاز شد که شروع این کاربا ۷ نظام مساله بود، مدارس کانکسی، مدارس ناایمن، مدارس سنگی، مدارس تخریبی، مدارس نیمه تمام، مدارس درمناطق با سرانه زیر ۳ متر و مدارس با تراکم کلاس ۳۵ نفر که در اولویت هستند.

وی بیان کرد: در مهر ۱۴۰۴ با پایان نهضت مدرسه سازی در فاز اول ۲۷۵ کلاس درس در قالب ۴۳ پروژه به آموزش و پرورش استان تحویل دادیم.

واعظی نژاد تاکید کرد: کرمان با ۵.۲ صدم متر مربع سرانه آموزشی نیاز به افزایش پروژه‌ها داشت که با رایزنی این تعداد را به ۱۹۶ پروژه ومجموع ۱۲۷۵ کلاس درس ارتقا دادیم.

وی گفت: مهر امسال ۸۲ مدرسه با ۳۷۵ کلاس درس تحویل دادیم که ۱۲۵ پروژه در دو گام با ۶۰۰ کلاس را شامل می‌شود.

وی افزود: با اتمام ساخت ۱۵۰۰ کلاس در سه گام در دو منطقه از حالت اضطراری کمبود مدرسه خارج می‌شویم.

واعظی نژاد شهر‌های رودبار جنوب، منوجان و ریگان را دارای شرایط اضطراری ذکر کردو افزود: ماتقریبا به ۴ ونیم همت برای اتمام پروژه‌های مدرسه سازی در سه گام نیاز داریم.

واعظی نژاد در ادامه به رویکرد جدید مدرسه سازی در استان اشاره کردو گفت: در آینده مدارسی افتتاح می‌شوندکه با رویکردی جدید کار را آغاز می‌کنند، این رویکرد شامل معماری ایرانی و اسلامی، هویت بخشی، حفظ ارزش شهادت و توجه به صنعتی سازی است.

وی استفاده از نقشه بزرگ ایران، تمثال شهدا، محیط زیست را بخشی از هویت مدارس جدید ذکر کرد و بیان داشت: ۵۵۰ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در بام مدارس بنا شده که مستقر شود که تاکنون برای ۵۰ مدرسه نیروگاهش نصب شده و تا ۱۰۰۰ نیروگاه امکان افزایش ظرفیت داریم که ضمن تامین انرژی مدرسه در درآمدزایی برای مدرسه نیز تقش موثری خواهند داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: بحث فرونشست دراستان مساله جدی است، درنتیجه ما برای بسترسازی و تحکیم خاک مطالعاتی انجام و در مقاوم سازی نیز اعتبار خوبی گرفتیم که بتوانیم مدارس را مقاوم کنیم.

واعظی نژاد تصریح کرد: در اجرای طرح شهید عجمیان برای شاداب سازی مدارس با کمک جهادگران، ۱۵ تن رنگ خریداری و تحویل بسیج دانش آموزی شد و همچنین ۱۵۰۰ تا ۲ هزار نیمکت فرسوده را بازسازی کردیم.

وی به طرح شهید عرب در راستای استاندارد سازی سرمایش و گرمایش مدارس اشاره کرد و افزود: ۱۲۰۰ کلاس را استاندارد کردیم که ۲ هزار کلاس درس نیازمند استاندارد هستند.

واعظی از بالا بودن استاندارد هنرستانی استان نسبت به میانگین کشوری خبر داد و گفت::

۱۸۰ میلیارد تومان تجهیزات هنرستانی سال قبل خریداری کردیم واز میانگین کشوری درایجاد هنرستان بالاتریم.

وی بیان کرد: در بخش مسئولیت‌های اجتماعی با ۵ شرکت صنعتی ومعدنی به ارزش ۲.۴ همت تفاهم نامه‌هایی داشتیم که بخش زیادی از آن تحقق پیدا کرد.

وی ازاغاز ساخت ۱۶ مدرسه از محل مالیلت نشان دار استان در سال قبل خبر داد و گفت: امسال ۱۲ پروژه مدرسه سازی استان ازمحل مالیات نشان دار تامین می‌شود.

واعظی نژاد از برگزاری همایش خیرین مدرسه سازدر ابتدای آذرماه خبر داد وگفت: ۵۰ تفاهم نامه باخیرین داریم که ۵۰ درصد محقق شده است که این افراد ۴۰ هزار مترمربع به فضا‌های آموزشی ما اضافه می‌کنند وجدیدا در بحث نگهداری مدارس نیز خیرین ورود کرده‌اند که نیاز استان بود.

وی از افتتاح اولین مدرسه با حیاط شاداب و پویا بدون استفاده از یک سانتی متر آسفالت خبر داد وگفت: یکی از آرزو‌های ما ساخت تمام مدارس استان با حیاط پویا و بدون آسفالت است.

وی شمار مدارس استان را ۶ هزار مدرسه دانست و گفت: تلاش داریم در قالب طرح‌های شهید عجمیان تمام مدارس بهسازی شوند، اما در این بحث اعتبارات ما محدود است.