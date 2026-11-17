باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا شیخی مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در طرح پایش مصارف گاز الزامات مدیریت مصرف در ادارات، سازمان‌ها و سایر بخش‌های مشمول، به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد، گفت: در ۱۰ روز سپری شده از این طرح ۹ هزار و ۵۶۰ بازدید و پایش توسط همکاران شرکت گاز استان انجام شده است.

وی همچنین از قطع گاز یک باب استخر و ۱۴ گرماتابش بکار رفته در فضای باز در راستای مدیریت مصرف گاز خبر داد و اظهار کرد: وضعیت مصرف ادارات هم بررسی و در صورت بدمصرفی قطع و اطلاع رسانی می‌شود.

شیخی با اشاره به محور‌های پایش در این طرح اعلام کرد: رعایت دمای رفاه ۱۸ درجه سانتی‌گراد در فضای داخلی ادارات و سازمان‌ها، خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی پس از پایان وقت اداری و استفاده یک ساعت پیش از آغاز فعالیت روزانه ادارات، از جمله مواردی است که در فرآیند پایش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و آسیب‌دیدگی تأسیسات تولید گاز در جریان جنگ تحمیلی اعلام کرد: امسال با رویکرد عدالت‌محوری و با هدف حفظ پایداری جریان گاز در مصارف ضروری، مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و تمامی مصارف غیرضروری بسته به نوع مصرف قطع یا با محدودیت همراه خواهند بود.

شیخی ادامه داد: در همین راستا، گاز ویلاها، گرماتاب‌ها و همچنین ادارات و سازمان‌های بدمصرف قطع خواهد شد و نظارت بر عملکرد مصرف‌کنندگان این بخش‌ها به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات خاطرنشان کرد: هرگونه سرقت گاز و استفاده از انشعابات غیرمجاز، تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت همگانی در مدیریت مصرف انرژی گفت: عبور از شرایط خاص زمستان امسال نیازمند همراهی همه مشترکین است و انتظار داریم ادارات، سازمان‌ها و سایر مصرف‌کنندگان با رعایت الزامات مدیریت مصرف، در حفظ پایداری شبکه گاز و تأمین گاز بخش‌های ضروری مشارکت کنند.