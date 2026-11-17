باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در سومین بازی از مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا با ۳ گل مقابل اردن به پیروزی رسید و با ۹ امتیاز به عنوان تیم صدر نشیت به جام ملت‌ها صعود کرد.



تیم ملی فوتبال نوجوانان فوتبال ایران در سومین بازی از گروه D مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا با نتیجه ۳-۰ مقابل اردن به پیروزی رسیدند و با ۹ امتیازی شدن، در فاصله یک بازی مانده به پایان مرحله مقدماتی، صعود خود را به مرحله اصلی جام ملت‌ها قطعی کنند.

علی نادری (۳۲) امیرمحمد زارعی (۳۷) و امیرسام جنت علیپور (۵۸) برای نوجوانان کشورمان گلزنی کردند.