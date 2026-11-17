باشگاه خبرنگاران جوان - علی ربانی درباره اهداف شکل‌گیری پویش «نبض انرژی» بیان کرد: این پویش با هدف آگاه‌سازی مردم درباره ارزش انرژی و معرفی راهکار‌های اصلاح الگوی مصرف آغاز شد تا با مدیریت مصرف در بخش‌هایی که ارزش افزوده پایین‌تری ایجاد می‌کنند، از اتلاف منابع و فرصت‌های اقتصادی کشور جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه برای اجرای این برنامه، هدف‌گذاری پنج‌ساله‌ای در نظر گرفته شده است، افزود: هدف، همراه‌کردن ۱۰ درصد مشترکان مناطق سردسیر و معتدل کشور، معادل بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک با پویش نبض انرژی است. البته این تعداد تنها بخش قابل مشاهده مشارکت مردم به شمار می‌رود، زیرا بسیاری از افراد پس از آشنایی با راهکار‌های اصلاح مصرف، بدون عضویت رسمی، رفتار مصرفی خود را تغییر می‌دهند.

اعضای پویش؛ حدود ۵۳۲ هزار کاربر

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۵۳۱ هزار و ۷۷۷ کاربر عضو پویش نبض انرژی هستند، گفت: هدف‌گذاری سال دوم این پویش عضویت ۵۰۰ هزار کاربر و سال سوم که از شهریور امسال آغاز شده، یک میلیون کاربر است.

ربانی درباره حجم سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برای امسال افزود: ۲ هزار میلیارد تومان، حداقل مقدار سرمایه‌گذاری موردانتظار برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی خارج از صنعت پتروشیمی در چهارچوب پویش نبض انرژی است.

وی ادامه داد: صنعت پتروشیمی ۸۴ طرح بهینه‌سازی در داخل صنعت دارد و در چهار سال گذشته با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز در این صنعت صرفه‌جویی شده است.

۱۲ طرح بهینه‌سازی خارج از صنعت

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۲ طرح بهینه‌سازی در خارج صنعت در حال انجام است که پویش نبض انرژی ازجمله این طرح‌ها در حوزه فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی است، گفت: ۱۱ طرح در حوزه بهبود تجهیزات و ارتقای بازدهی در دستور کار داریم. این طرح‌ها شامل کاهش مصرف در نیروگاه‌ها، ساختمان‌ها، اصلاح سیستم‌های موتورخانه، صنعت آجر، نانوایی‌ها، مراکز ورزشی، فرهنگی و بیمارستان‌ها می‌شود.

ربانی ادامه داد: برای نمونه، بهسازی تأسیسات بیمارستان روان‌پزشکی و سوختگی زارع ساری با سرمایه‌گذاری حدود ۴۰ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی درباره منابع مالی پیش‌بینی‌شده برای مشارکت مردم افزود: امسال برای پویش نبض انرژی حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان جایزه در حوزه‌های اجتماعی، فردی و تجهیزاتی برای مردم در نظر گرفته شده است. همچنین، ۲۰۰ میلیارد تومان برای دیگر هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. این منابع متناسب با افزایش مشارکت و میزان صرفه‌جویی قابلیت افزایش دارند و بودجه پویش، سقف ثابتی ندارد.

اثرگذاری پویش را در رفتار مصرفی باید دید

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: برآورد می‌شود تعداد افرادی که بدون عضویت رسمی، راهکار‌های پویش را دنبال و اجرا می‌کنند، بیش از دو برابر اعضای ثبت‌شده باشد. بنابراین، اثرگذاری واقعی پویش را نباید فقط با تعداد افراد ثبت‌نام‌شده سنجید، بلکه تغییر رفتار مصرفی و کاهش اتلاف انرژی نیز از نتایج مهم آن است.

ربانی با اشاره به گسترش مشارکت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در این پویش گفت: در دو سال گذشته با هم‌افزایی دو نهاد حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران، شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان سرمایه‌گذار در این طرح مشارکت کردند و شرکت‌های گاز استانی نیز ما را همراهی کردند.

وی ادامه داد: حمایت تعداد قابل توجهی از سازمان‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر کشور جلب شد که ازجمله آنها می‌توان به دانشگاه صنعتی شریف و شهرداری تهران اشاره کرد. حاصل این همکاری‌ها، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف برای توسعه و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی بوده است.

ایجاد منافع بدون تحمیل هزینه به دولت

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های پویش نبض انرژی، ایجاد منافع اقتصادی و اجتماعی بدون تحمیل هزینه مستقیم به دولت است، تأکید کرد: مردم با کاهش اتلاف انرژی، افزون‌بر بهره‌مندی از منافع حاصل از اصلاح مصرف، در اجرای طرح‌های اجتماعی نیز مشارکت می‌کنند. برای نمونه، براساس تفاهم‌نامه با آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌آموزان در این پویش حضور دارند و بخشی از منابع حاصل از مشارکت و صرفه‌جویی به اصلاح سیستم‌های گرمایشی و هوشمندسازی مدارس اختصاص می‌یابد.

ربانی افزود: تاکنون حدود ۳۰۰ مدرسه در چهارچوب این برنامه بهسازی شده‌اند و این اقدام با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم و اولیای دانش‌آموزان انجام شده است. درواقع، بخشی از منافع حاصل از کاهش اتلاف انرژی به بهبود زیرساخت‌های آموزشی اختصاص می‌یابد.

وی درباره همکاری با شهرداری تهران ادامه داد: شهرداری زیرساخت‌های موردنیاز را در اختیار پویش قرار می‌دهد و در حوزه اطلاع‌رسانی از ظرفیت کارکنان و مجموعه خود استفاده می‌کند. بر همین اساس، بهسازی ۵۰۰ ساختمان شهرداری تهران بدون تحمیل بار مالی به این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است. نتیجه این همکاری، اصلاح مصرف انرژی در ساختمان‌های شهرداری و کاهش هزینه‌های پرداختی خواهد بود.

کاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف انرژی

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره آثار اقتصادی این اقدام‌ها گفت: کاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف انرژی می‌تواند منابعی را برای توسعه خدمات شهری آزاد کند؛ منابعی که به‌جای پرداخت هزینه مصرف غیرضروری انرژی، می‌توانند برای آسفالت خیابان‌ها، اضافه‌شدن اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی یا افزایش واگن‌های مترو استفاده شوند. این رویکرد افزون‌بر کمک به بهبود مدیریت منابع عمومی، به بهبود شرایط محیط‌ زیستی و کاهش انتشار آلاینده‌ها نیز منجر می‌شود.

ربانی با اشاره به بخشی از دستاوردهای اجتماعی پویش نبض انرژی گفت: تاکنون انتظار دریافت ویلچر در هشت استان به صفر رسیده است. تعداد ۶ نیروگاه تجدیدپذیر برای کارگاه‌های زنان سرپرست خانوار ایجاد شده و بیش از یک میلیارد تومان برای احیای جنگل‌های هیرکانی و رقمی در همین حدود برای جنگل‌های زاگرس اختصاص یافته است. صدها بخاری میان مددجویان و دانش‌آموزان توزیع شده، به آزادی هفت مادر زندانی کمک و در احیای تالاب انزلی مشارکت شده است.

وی با تأکید بر اینکه منابع این اقدام‌ها از محل مشارکت مردم در بهینه‌سازی مصرف انرژی تأمین می‌شود، تصریح کرد: مردم منابعی را در اختیار پویش قرار می‌دهند و بخشی از آن را به اجرای طرح‌های اجتماعی و محیط‌ زیستی اختصاص می‌دهند. بخشی از این منابع نیز همچنان در حساب پویش باقی مانده است تا در طرح‌های اجتماعی مؤثرتر و جذاب‌تر استفاده شود.

صرفه‌جویی حدود یک میلیارد مترمکعب گاز در ۱۴۰۴

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره آثار اصلاح رفتار مصرفی مردم بر تأمین گاز کشور بیان کرد: زمستان پارسال در نتیجه همراهی مردم و تلاش‌های انجام‌شده از سوی همه بخش‌ها و شرکت‌های کارور، حدود یک میلیارد مترمکعب گاز بیشتر برای استفاده صنایع، در اختیار شبکه قرار گرفت. این حجم صرفه‌جویی سبب شد زمان ورود به شرایط محدودیت تأمین گاز برای پتروشیمی‌ها حدود ۱۵ روز به تعویق بیفتد.

ربانی ادامه داد: سال ۱۴۰۳ نیز تولید دو واحد پتروشیمی خوراک گازی با اولویت شرکت‌هایی که در این طرح مشارکت داشته‌اند، حفظ شد.

وی درباره برنامه امسال پویش گفت: با توجه به آسیب‌های واردشده به تأسیسات گازی در جنگ تحمیلی و وجود ناترازی از سال‌های گذشته، تلاش می‌شود پایداری شبکه گاز کشور در زمستان پیش‌رو با تحقق ۲۰ درصد کاهش مصرف با همراهی مردم در بخش خانگی و تجاری حفظ شود.

مدیر بهینه‌سازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به تجربه مشارکت مردم در اجرای راهکارهای ساده اصلاح مصرف انرژی بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد مشترکانی که پارسال از آموزش‌های ارائه‌شده در پویش استفاده کرده‌اند، به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد کاهش مصرف داشته‌اند. این تجربه نشان می‌دهد که اگر راهکارهای عملی در اختیار مردم قرار گیرد و موانع مشارکت برطرف شود، می‌توان به نتایج قابل توجهی دست یافت.

منبع: شانا