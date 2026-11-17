باشگاه خبرنگاران جوان - استانداری قم در اطلاعیه تکمیلی درباره فعالیت مدارس و مراکز آموزشی در روز چهارشنبه ۲۷ آبان آورده است:

به دنبال اعلام تعطیلی مدارس و ادارات استان قم در روز چهارشنبه ۲۷ آبان، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، استانداری قم در اطلاعیه‌ای تکمیلی اعلام کرد: با هدف جلوگیری از ایجاد وقفه در روند آموزش و جلوگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی دانش‌آموزان، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی استان در نوبت بعدازظهر روز چهارشنبه طبق روال عادی برقرار خواهد بود.

بر این اساس، تعطیلی اعلام‌شده برای روز چهارشنبه صرفاً شامل نوبت صبح مدارس و مراکز آموزشی بوده و نوبت بعدازظهر این مراکز به فعالیت آموزشی خود ادامه خواهند داد.