باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد نظیفی، مدیرعامل بورس انرژی، در پاسخ به سؤال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درباره عرضه بنزین سوپر داخلی در بورس انرژی اظهار کرد: امکان عرضه همه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی وجود دارد و سابقه معاملاتی همه این فرآورده‌ها در بورس انرژی ثبت شده است.

وی افزود: فرآیند‌های کاری و مقرراتی برای عرضه این فرآورده‌ها کاملاً آماده است. همان‌طور که اطلاع دارید، بورس انرژی طی سال گذشته و امسال میزبان معاملات بنزین ویژه وارداتی بوده است.

نظیفی تصریح کرد: بنزین ویژه داخلی تولید پالایشگاه‌های داخل کشور نیز مشروط به ارائه سفارش عرضه به بورس انرژی، قابلیت معامله دارد و در این زمینه هیچ مانع مقرراتی وجود ندارد.