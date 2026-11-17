\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0627\u062d\u06cc\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0633\u0648\u063a\u0627\u062a \u0627\u0635\u06cc\u0644 \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u063a \u0627\u0631\u0632\u0634\u0645\u0646\u062f \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0647 \u0686\u0631\u062e\u0647 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06af\u0631\u062f\u062f.\n