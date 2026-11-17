باشگاه خبرنگاران جوان - بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: پس از دو شکست مهم و تاریخی ترامپ و رژیم صهیونیستی، هم در عرصه نظامی و هم در عرصه سیاسی و همچنین شکست در انتخابات، هیئت حاکمه آمریکا و رژیم اشغالگر در برابر ملت‌های خود بسیار منفعل شده‌اند.

او ادامه داد: اگر آن‌ها بخواهند وارد اشتباه محاسباتی شوند، قطعاً بسیار آسیب‌پذیرتر خواهند بود؛ به‌ویژه رژیم صهیونیستی که بسیار ضربه‌پذیر هستند؛ چرا که این رژیم تنها چند آب شیرین‌کن و چند نیروگاه دارد که همگی در تیررس موشک‌های ما قرار دارند. اگر آن‌ها بخواهند دچار اشتباه محاسباتی شوند و دست از پا خطا کنند، دنیا شاهد شتاب بسیار زیادی خواهد بود که در واقع آغاز سریع‌ترِ پایان رژیم منحوس صهیونیستی خواهد بود.