باشگاه خبرنگاران جوان - احمد بهشتی، معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران، در حاشیه نخستین همایش دانش‌افزایی و تجلیل از مربیان ایستگاه‌های تندرستی گفت: مربیان ایستگاه‌های تندرستی بخش مهمی از چرخه توسعه ورزش همگانی در شهر تهران هستند و با صرف وقت و انرژی خود، زمینه فعالیت ورزشی شهروندان را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از مربیان افزود: نگاه سازمان ورزش به مربیان صرفاً نظارتی نیست و در کنار ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنها، حمایت از این نیرو‌های فعال نیز در دستور کار قرار دارد؛ چراکه مربیان وقت و توان خود را برای سلامت شهروندان و ایجاد نشاط و شادابی در سطح شهر اختصاص می‌دهند.

بهشتی ادامه داد: فعالیت مربیان در ایستگاه‌های تندرستی تأثیر مستقیمی بر افزایش مشارکت شهروندان در ورزش دارد. آنها با حضور مستمر در محلات، مردم را به تحرک و فعالیت بدنی تشویق می‌کنند و نقش مؤثری در گسترش فرهنگ ورزش و پیشگیری از کم‌تحرکی دارند.

معاون ورزش آقایان سازمان ورزش شهرداری تهران با اشاره به اهمیت ارتقای دانش تخصصی مربیان گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های دانش‌افزایی به مربیان کمک می‌کند تا با دانش و مهارت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند و خدمات باکیفیت‌تری به شهروندان ارائه کنند. در واقع، توسعه ورزش شهروندی بدون توجه به توانمندسازی و حمایت از مربیان امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه نظارت و حمایت باید در کنار یکدیگر دنبال شوند، خاطرنشان کرد: هدف از نظارت بر فعالیت ایستگاه‌های تندرستی، ارتقای کیفیت خدمات و اطمینان از اجرای صحیح برنامه‌های ورزشی است. در این مسیر، باید مسائل و نیاز‌های مربیان نیز مورد توجه قرار گیرد تا آنها بتوانند با انگیزه و شرایط مناسب‌تری به فعالیت خود ادامه دهند.

بهشتی در پایان تأکید کرد: مربیان ایستگاه‌های تندرستی با تلاش روزانه خود سهم مهمی در سلامت جسمی و نشاط اجتماعی شهروندان دارند و قدردانی از زحمات آنها، در کنار فراهم کردن زمینه آموزش و حمایت مستمر، می‌تواند به تقویت ورزش همگانی و افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های ورزشی کمک کند.