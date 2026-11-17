باشگاه خبرنگاران جوان - راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان با محوریت حوزه انرژی و زیرساخت، در دیدار «داویت خوداتیان»، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان، با «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این دیدار که امروز - سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه - با حضور وزیر نیرو و سرپرست وزارت نفت انجام شد، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، توسعه همکاری‌ها با جمهوری ارمنستان را از اولویت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد و گفت: ما و ارمنستان، دو کشور دوست و برادر هستیم و این را در عمل ثابت کرده‌ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان طی هفته گذشته در ارمنستان، گفت: خوشبختانه این کمیسیون با موفقیت برگزار شد و دو کشور به توافق‌های خوبی در حوزه‌های مورد علاقه، دست پیدا کردند.

وی افزود: هفته گذشته در ارمنستان سند جامعی را با طرف ارمنی امضا کردیم که یکی از محور‌های مهم آن، همکاری‌های زیرساختی در حوزه راه، حمل‌ونقل و انرژی بود.

پورمحمدی با بیان اینکه کمتر از یک هفته پس از امضای این سند، وزیر مدیریت منطقه‌ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان به تهران سفر کرده است، گفت: در نشست امروز با حضور وزیر نیرو و سرپرست وزارت نفت، زمینه‌های گسترش همکاری‌های انرژی بررسی شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به نشستی که روز گذشته در این سازمان با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی برای بررسی راهکار‌های بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش و جابه‌جایی کالا در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد، پرداخت و افزود: عزم جدی جمهوری اسلامی ایران این است که پایانه مرزی نوردوز را یک پایانه مرزی نمونه و مهم‌ترین و پرترددترین مرز تجاری زمینی ایران تا یک سال آینده تبدیل کند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تسهیل تردد کامیون‌ها میان ایران و ارمنستان، گفت: وزارت راه و شهرسازی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، مرزبانی و استانداری آذربایجان شرقی برای تسهیل تردد در مرز فعال شده‌اند و در این مدت ۲۹۷ کامیون تردد داشته‌اند که امیدواریم این میزان افزایش پیدا کند.

پورمحمدی از برنامه‌ریزی برای تسهیل بیشتر تردد‌های مرزی خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم با رفع موانع و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، طی دو ماه آینده شرایط تردد کامیون‌ها میان دو کشور روان‌تر و آسان‌تر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به افزایش تبادلات انرژی میان دو کشور گفت: علاوه بر مبادلات کالا، توسعه همکاری در حوزه انرژی نیز در دستور کار قرار دارد و صادرات و واردات انرژی میان ایران و ارمنستان رو به افزایش است و با توجه به وجود خط انتقال برق، ظرفیت توسعه این همکاری وجود دارد.

پورمحمدی افزود: در همکاری‌های بلندمدت میان دو کشور، موضوع انتقال نفت به مرز و احداث پالایشگاه مشترک میان دو کشور مطرح شده است. همچنین با توجه به پیش‌رو بودن زمستان و شرایط آب‌وهوایی دو کشور، توسعه مبادلات انرژی در کوتاه‌مدت نیز با هدف تأمین نیاز‌های متقابل دنبال می‌شود.

منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور