باشگاه خبرنگاران جوان - احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی، در نشست با مدیران و کارکنان رادیو تعاملی ایران‌صدا به مناسبت افتتاح سایت جدید این مجموعه، بر ضرورت عبور از ساختارهای سنتی و حرکت به سمت پلتفرم‌های نوین و چندرسانه‌ای تأکید کرد.

پهلوانیان با بیان اینکه رادیوی نسل پنجم به معنای جایگزینی رادیوی کلاسیک نیست، گفت: این رویکرد با حفظ قابلیت‌های نسل‌های پیشین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه تکامل و ارتقای ظرفیت‌های رادیو را فراهم می‌کند.

وی همچنین بازنگری در شیوه‌های تولید محتوا و تفکیک تولیدات شنیداری سنتی از پادکست‌های حرفه‌ای و استاندارد را ضروری دانست و بر تولید آثاری متناسب با استانداردهای بین‌المللی و نیاز مخاطبان امروز تأکید کرد.

معاون صدا از تشکیل جلسات عالی مشورتی با حضور استادان و صاحب‌نظران رسانه برای بررسی و اصلاح برنامه‌های تحول رادیو خبر داد و تقویت زیرساخت‌های فنی، ارتقای کیفیت و افزایش تعداد فرستنده‌های رادیویی در استان‌ها را از الزامات تحقق این برنامه راهبردی پنج‌ساله برشمرد.

ایران‌صدا در مسیر شکل‌گیری زیست‌بوم صوت فارسی

در ادامه این نشست، مدیرکل رادیو تعاملی ایران‌صدا با تشریح نقشه راه جدید این مجموعه، از برنامه‌ریزی برای تحول ساختاری و ورود به نسل پنجم رادیو خبر داد و شکل‌گیری «زیست‌بوم صوت فارسی» را چشم‌انداز اصلی این تحول عنوان کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در ساختار سازمانی، ایجاد بخش‌های تخصصی در حوزه‌های محصول، محتوا، فناوری و داده، درآمد، حکمرانی و تنظیم‌گری و تعامل با تولیدکنندگان مردمی را از الزامات این مسیر دانست.

مدیرکل ایران‌صدا همچنین از همکاری نزدیک با ساترا به‌منظور تقویت نقش این مجموعه در حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه‌های صوتی خبر داد و تأکید کرد: هدف، تبدیل ایران‌صدا از یک پلتفرم رادیویی سنتی به پلتفرمی جامع و اثرگذار در زیست‌بوم صوت فارسی است.

منبع: معاونت صدا