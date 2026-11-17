باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- به گفته دکتر «والری لیتوینوف»، پژوهشگر ارشد در گروه شیمی و بیوتکنولوژی دانشگاه پلی‌تکنیک تحقیقات ملی پرم (Perm)، دیابت بی‌مزه عارضه‌ای نادر است که با عدم تعادل مایعات در بدن مرتبط می‌باشد. این بیماری ناشی از اختلال در عملکرد هورمونی به نام «وازوپرسین» است؛ هورمونی که مسئول حفظ آب در کلیه‌ها بوده و به بازگرداندن مایعات به جریان خون کمک می‌کند.

او توضیح می‌دهد: «در این حالت، یا بدن مقدار کافی وازوپرسین تولید نمی‌کند و یا سلول‌ها دیگر به آن پاسخ نمی‌دهند. در نتیجه، فرد مقدار قابل توجهی از مایعات بدن خود را از دست می‌دهد.»

علائم اصلی این عارضه، تشنگی شدید (که اغلب تقریباً غیرقابل تحمل است) و تکرر ادرار می‌باشد. بیماران ممکن است حتی در طول شب نیز احساس نیاز به دفع ادرار داشته باشند. اگر مایعات از دست رفته جایگزین نشوند، بدن به سرعت دچار کم‌آبی (دهیدراتاسیون) می‌شود که علائمی همچون ضعف، خشکی پوست، سردرد و ضربان قلب سریع را به دنبال دارد.

لیتوینوف هشدار می‌دهد که خطر اصلی دیابت بی‌مزه، ناشی از عوارض احتمالی آن است. دریافت ناکافی آب منجر به برهم خوردن تعادل الکترولیت‌ها می‌شود که در موارد شدید، می‌تواند باعث گیجی ذهنی، تشنج و یا حتی کما گردد.

این پژوهشگر تأکید می‌کند که این عارضه می‌تواند پیامد‌های جدی به همراه داشته باشد به‌ویژه برای کودکانی که به نوع ارثی آن مبتلا هستند زیرا کم‌آبی مزمن ممکن است منجر به تأخیر در رشد جسمانی و ذهنی شود.

منبع: gazeta.ru