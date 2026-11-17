باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز سه‌شنبه گفت امیدوار است ایران واقعاً در حال آماده‌سازی حمله‌ای در واشنگتن دی‌سی نباشد، اما دولت آمریکا این موضوع را «بسیار جدی» دنبال می‌کند.

ترامپ در اظهاراتی بی اساس به لفاظی علیه تهران پرداخت و تهدید در صورت اجرای چنین حمله‌ای، «بهایی خواهد پرداخت که هیچ کشوری تاکنون با آن مواجه نشده است».

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با تکرار ادعاهای خود درباره تهدیدهای منتسب به ایران، مدعی شد این مسائل نشان می‌دهد که تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

وی همچنین به خبرنگاران گفت که در دیدار روز پنجشنبه خود با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، بحران خاورمیانه را مطرح خواهد کرد.

منبع: بریکینگ د نیوز