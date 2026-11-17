باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات انشعاب‌گیری گرم (هات‌تپ) روی خط ۸ اینچ سوخت پالایشگاه پارس جنوبی، با هدف کمک به افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه و کاهش گاز‌های ارسالی به فلر، با مشارکت منطقه ۵ عملیات انتقال گاز، به پایان رسید.

کرم گودرزی مدیر منطقه ۵ عملیات انتقال گاز، با اعلام این خبر افزود: مطابق با درخواست مدیر یکی از پالایشگاه‌های مجتمع پالایش گاز پارس جنوبی این عملیات تخصصی در فضای دسترسی محدود و در محدوده بین ردیف‌های گازی پالایشگاه و با مشارکت نیرو‌های عملیاتی و متخصص منطقه ۵ عملیات انجام شد و مجموعه‌ای از مراحل فنی، مهندسی و ایمنی را در بر داشت.

او با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی این پروژه اظهار داشت: بازدید‌های اولیه، مشاوره فنی و نظارت و انجام تست‌های کیفی مربوطه، حضور در جلسات ارزیابی ریسک، فیت‌آپ و جوشکاری اسپلیت‌تی، انجام آزمون‌های بازرسی غیرمخرب به روش ذرات مغناطیسی (MT) و اخذ تأییدیه جوشکاری، از جمله مراحل مقدماتی این عملیات بود.

گودرزی ادامه داد: اجرای موفق این عملیات در یکی از حساس‌ترین محدوده‌های عملیاتی پارس جنوبی، جلوه‌ای از توان فنی و مهندسی نیرو‌های متخصص صنعت گاز در اجرای پروژه‌های پیچیده و پشتیبانی از افزایش تولید و کاهش اتلاف انرژی در زنجیره ارزش گاز کشور است.

منبع: منطقه ۵ عملیاتی گاز