باشگاه خبرنگاران جوان -در این نشست استاندار آذربایجان‌غربی با یادآوری نقش تاریخی بنادر دریاچه ارومیه در جابه‌جایی کالا و مسافر، بر لزوم احیای این ظرفیت‌ها تأکید کرد و گفت: ایجاد امکانات رفاهی در محدوده پل میانگذر شهید کلانتری و اجرای طرح پیشنهادی گردشگری و اسکله تفریحی، اقدامی مؤثر در مسیر رونق این منطقه به شمار می‌رود.

رضا رحمانی با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف قانونیرضا رحمانی با تأکید بر ضرورت انجام تکالیف قانونی دستگاه‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان، خواستار همگرایی و همکاری مجموعه‌های مسئول شد و افزود: با آغاز عملیات اجرایی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی و همراهی دلسوزان استان، مراحل تکمیلی طرح با قوت دنبال شده و زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری دریاچه ارومیه فراهم خواهد شد.

در ادامه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی نیز با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی و گردشگری این دریاچه تصریح کرد: اجرای طرح گردشگری و احداث اسکله تفریحی در محدوده پل میانگذر می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش حضور مسافران و رونق اقتصادی منطقه کمک شایانی کند.

مرتضی صفری یادآور شد: تحقق اهداف این طرح نیازمند هماهنگی بین‌دستگاهی و توجه دقیق به ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و میراثی است و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان آمادگی کامل دارد تا در چارچوب وظایف خود برای پیشبرد آن همکاری نماید.