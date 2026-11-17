باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت دفاع صربستان اعلام کرد یک خلبان نظامی این کشور روز سه‌شنبه پس از سقوط جنگنده میگ-۲۹ خود در یک منطقه باز در شمال‌غرب پایتخت، جان خود را از دست داد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع صربستان، این هواپیما متعلق به تیپ ۲۰۴ هوایی مستقر در پایگاه هوایی باتاینیتسا بود و در نزدیکی شهر استارا پازووا، در فاصله حدود ۳۱ کیلومتری شمال‌غرب بلگراد، سقوط کرد.

در این حادثه سرگرد گوران بولاییچ، خلبان ۵۳ ساله جنگنده، جان باخت. وزارت دفاع صربستان اعلام کرد تحقیقات درباره علت وقوع این سانحه همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمارها، از زمان استقلال صربستان در سال ۲۰۰۶ تاکنون، نیرو‌های مسلح این کشور با ۱۴ سانحه هوایی مواجه شده‌اند که در مجموع به کشته شدن ۱۷ نفر منجر شده است. این حوادث ۱۲ فروند هواپیما و دو فروند بالگرد را دربر گرفته‌اند.

نیروی هوایی صربستان در حال حاضر ۱۴ فروند جنگنده میگ-۲۹ در اختیار دارد که بین سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۱ ساخته شده‌اند.

صربستان قصد دارد ناوگان میگ-۲۹ خود را با ۱۲ فروند جنگنده فرانسوی «داسو رافال اف۴» جایگزین کند. این جنگنده‌ها در سال ۲۰۲۴ با قراردادی به ارزش ۲.۷ میلیارد یورو خریداری شده‌اند و قرار است تحویل آنها از سال ۲۰۲۸ آغاز شود.

منبع: رویترز