باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، در حاشیه مسابقات قهرمانی کشور آب‌های آرام بانوان در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی، اظهار داشت: برای نخستین بار ۲۲ استان در این رقابت‌ها شرکت کردند و جای خوشحالی دارد که استان‌های تازه‌وارد نیز با تیم‌های جوان در مسابقات حضور پیدا کردند.

وی افزود: حضور نزدیک به ۳۰۰ ورزشکار در بخش‌های مختلف، اتفاق امیدوارکننده‌ای است و نشان می‌دهد می‌توانیم در سال‌های آینده شاهد حضور جوانان مستعد و پرشور در قایقرانی بانوان و آقایان باشیم.

رئیس فدراسیون قایقرانی درباره سطح برگزاری مسابقات گفت: در این دوره، بیشتر قهرمانانی که در بازی‌های آسیایی و رقابت‌های رسمی حضور داشتند، شرکت نکردند تا فرصت بیشتری در اختیار ورزشکاران جوان و باانگیزه قرار بگیرد. این تصمیم کمک کرد استعدادهای جدید خودشان را نشان دهند و بتوانیم آنها را برای حضور در اردوهای تیم ملی شناسایی کنیم.

سهرابیان ادامه داد: قصد داریم در کنار اردوهای تیم‌های ملی بزرگسالان، زیر ۲۰ سال و جوانان، اردوی جدیدی نیز برای استعدادهای شناسایی‌شده برگزار کنیم تا این ورزشکاران زیر نظر مربیان ملی پرورش پیدا کنند و در آینده در اختیار تیم‌های ملی قرار بگیرند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی قایقرانی ایران تصریح کرد: مسابقات قهرمانی آسیا در رده‌های جوانان و زیر ۲۰ سال، رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان در سال آینده و مسابقات کسب سهمیه المپیک را پیش رو داریم. امیدوارم مشکلات مربوط به صدور ویزا که سال گذشته نیز برای ما دردسرساز شد، تکرار نشود. مسائل مالی را می‌توان با برنامه‌ریزی مدیریت کرد، اما تحریم‌ها و دشواری دریافت ویزا از مشکلات جدی فدراسیون‌هاست.

رئیس فدراسیون قایقرانی همچنین از برنامه‌ریزی برای آغاز لیگ در ماه آینده خبر داد و گفت: اگر امکان اعزام ورزشکاران به برخی رقابت‌های خارجی فراهم نشود، تلاش می‌کنیم با برگزاری لیگ و دعوت از ورزشکاران استان‌های مختلف، فرصت رقابت و ارزیابی توانایی‌ها را برای آنها فراهم کنیم.

سهرابیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ورود تجهیزات جدید قایقرانی اشاره کرد و گفت: با حمایت وزارت نفت در قالب مسئولیت اجتماعی و همراهی وزارت ورزش و جوانان، موفق شدیم ۱۸ فروند قایق نیلو از جدیدترین تجهیزات روز دنیا را وارد کشور کنیم. همچنین از مسئولان گمرک که در شرایط دشوار، برای ترخیص سریع این تجهیزات همکاری کردند، تشکر می‌کنم.

وی افزود: این تجهیزات در اختیار ورزشکاران قرار گرفته تا بتوانند با امکانات روز دنیا تمرین کنند و برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی آماده شوند. برنامه‌ریزی برای مرحله بعدی خرید قایق‌های موردنیاز نیز با حمایت وزارت نفت در حال پیگیری است.