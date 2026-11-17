باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل کوده‌ئی، در نشست کمیته فنی دائمی (STC) پنجاه‌وچهارمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا در کاتماندو، نپال، ضمن تبیین اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این اتحادیه را ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های پولی، مالی و فناوری از طریق مشارکت بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو دانست.

وی افزود: موضوعاتی نظیر گسترش استفاده از پول‌های ملی در روابط چندجانبه، توسعه پیام‌رسان‌ها، زیرساخت‌های تسویه و نظام پرداخت، ظرفیت استفاده از ارز‌های دیجیتال بانک‌های مرکزی (CBDCs)، تقویت چارچوب‌های مدیریت ریسک و ظرفیت‌سازی از طریق برگزاری کارگاه‌های تخصصی و فنی، از جمله مهم‌ترین مواردی هستند که می‌توانند در تسهیل فرایند‌های پرداخت و تسویه در روابط مالی و تجاری و تقویت همکاری‌های پولی و بانکی اتحادیه مؤثر باشند.

معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی اظهار داشت: این بانک با پیشنهادات مشخص و مطالعه‌شده، آماده مساعدت و مشارکت در راستای ارتقای فعالیت‌های اتحادیه است.

کوده‌ئی افزود: دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا مستقر در ایران، در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۳ میلیارد دلار تجارت بین اعضا را تسویه کرده که نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد افزایش داشته است.

وی یادآور شد: بانک مرکزی بنا دارد با حمایت‌های خود، عملکرد دبیرخانه را بیش از پیش ارتقا بخشد.

پنجاه‌وچهارمین اجلاس سالانه اتحادیه پایاپای آسیا با مشارکت بانک‌های مرکزی کشور‌های عضو، روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۷ و ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶، در کاتماندو، نپال، برگزار می‌شود.

منبع: بانک مرکزی