باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمید بورد سرپرست وزارت نفت با اشاره به اجرای طرح‌های جدید در حوزه توزیع سوخت اظهار کرد: در این روش، سهمیه به کارت افراد اضافه می‌شود و طبیعتاً طرح‌های در حال اجرا جنبه آزمایشی دارند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم این طرح‌ها را با بررسی بازخوردها و شناسایی ایرادات احتمالی، به‌صورت گام‌به‌گام اصلاح کنیم و پیش ببریم.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همکاری مردم در اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: مردم به هیچ عنوان نگران تأمین سوخت نباشند؛ چراکه وزارت نفت بنزین، گازوئیل و سایر سوخت‌های مورد نیاز کشور را به بهترین شکل تأمین خواهد کرد.

بورد خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح‌ها نیازمند همکاری کامل مردم است و چنانچه در هر مرحله ایراد یا مشکلی وجود داشته باشد، بازخوردهای مردمی دریافت و اصلاحات لازم اعمال خواهد شد.