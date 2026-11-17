باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به محدودیت زمانی برای اجرای پروژه‌های مسکن اظهار کرد: برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها ضرب‌الاجل وجود دارد و اگر قرار است ۱۳۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال اجرایی شود، همه بخش‌ها باید با سرعت بیشتری اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: لازم است بررسی‌های کارشناسی با سرعت بیشتری انجام شود و مدیران مربوطه فرآیندهای اجرایی، از جمله مزایده‌ها را هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار دهند؛ چراکه به تعویق انداختن این اقدامات، فرصت زمانی اجرای پروژه‌ها را محدود می‌کند. حتی اگر قرار باشد این فرآیندها طی سه ماه آینده انجام شود، باید از هم‌اکنون مقدمات آن فراهم شود تا در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده، امکان تحقق اهداف وجود داشته باشد.

نبیان با اشاره به روند تأمین منابع مالی پروژه‌ها تصریح کرد: میزان منابع تأمین‌شده که پیش‌تر حدود ۷ تا ۷.۲ همت بود، اکنون به ۸.۵ همت رسیده است که نشان‌دهنده رشد قابل‌قبولی است؛ با این حال، لازم است مدیران کل سرعت اقدامات خود را افزایش دهند و مجوزهای مورد نیاز را با جدیت بیشتری پیگیری کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه وضعیت متقاضیان دهک‌های یک تا چهار تأکید کرد و گفت: باید این موضوع به‌صورت جدی دنبال شود تا در هفته آینده شاهد تغییر در آمار و ارقام و پیشرفت اقدامات انجام‌شده باشیم.

وی در تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن اظهار کرد: در شرایط فعلی، بیش از ۳۴ هزار واحد مسکونی در پروژه‌هایی قرار دارند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۷۰ درصد است. از این تعداد، ۸ هزار و ۱۳۲ نفر از متقاضیان مشمول دهک‌های یک تا چهار هستند.

نبیان ادامه داد: از مجموع این متقاضیان، اطلاعات ۶ هزار و ۲۲۷ نفر در سامانه تم ثبت شده است. همچنین حدود ۴ هزار نفر از این افراد برای دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده‌اند که میزان تسهیلات مربوط به این بخش حدود یک‌ونیم همت برآورد می‌شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای بررسی میزان پرداخت واقعی منابع به متقاضیان و پیمانکاران گفت: براساس تأکیدات انجام‌شده، با تمامی شهرها مکاتبه و به‌صورت تلفنی نیز اطلاعات لازم دریافت شده است. بر این اساس، تاکنون ۶۸۵ میلیارد تومان پرداخت واقعی به پیمانکاران و متقاضیان دهک‌های یک تا چهار انجام شده است.