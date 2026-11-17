باشگاه خبرتگاران جوان؛ جواد فراهانی- اپل دو به‌روزرسانی مهم را در عملکرد دستگاه جدید خود، یعنی «آیفون دو»، اعمال کرده است: کاربران اکنون می‌توانند قفل گوشی را با استفاده از قابلیت تشخیص چهره باز کنند و همچنین می‌توان دستگاه را طوری تنظیم کرد که هنگام تا شدن، به‌طور خودکار قفل شود.

این به‌روزرسانی‌ها در قالب نسخه نرم‌افزاری جدیدی ارائه شده‌اند که هم‌اکنون در دسترس توسعه‌دهندگان قرار دارد. به نظر می‌رسد این تغییرات به دو مورد از رایج‌ترین انتقاد‌ها درباره این گوشی تاشو پاسخ می‌دهند. اگرچه نقد‌های اولیه عمدتاً مثبت بودند، اما برخی کاربران از دشواری باز کردن قفل دستگاه با استفاده از حسگر اثر انگشت گلایه داشتند و همچنین اشاره می‌کردند که گوشی هنگام تا شدن، آن‌طور که انتظار می‌رفت عمل نمی‌کند.

باز کردن قفل از طریق تشخیص چهره

اپل اکنون امکان استفاده از دوربین جلوی «آیفون دو» را برای باز کردن قفل با تشخیص چهره فراهم کرده است. با این حال، این قابلیت با فناوری «فیس‌آیدی» (Face ID) که در آیفون‌های امروزی وجود دارد متفاوت است؛ چرا که به جای استفاده از نور مادون قرمز یا حسگر‌های عمق‌سنج، از دوربین معمولی دستگاه بهره می‌برد.

در نتیجه، امنیت این روش نسبت به فیس‌آیدیِ استاندارد کمتر است. این قابلیت باید به‌صورت دستی فعال شود، از برخی عملکردها—مانند تأیید پرداخت‌ها—پشتیبانی نمی‌کند و اگر دستگاه به مدت ۴۵ دقیقه بدون استفاده بماند، سیستم دوباره برای باز کردن قفل به اثر انگشت نیاز خواهد داشت.

این ویژگی از بخشی در تراشه‌های جدید اپل به نام «Secure Enclave» (محیط امن) استفاده می‌کند. این بخش تضمین می‌کند که داده‌های مربوط به چهره از سایر اجزای دستگاه جدا بمانند؛ به‌طوری که نه برنامه‌های شخص ثالث و نه حتی خودِ اپل، به این اطلاعات دسترسی نداشته باشند.

قفل شدن هنگام تا کردن

این به‌روزرسانی همچنین شامل یک تنظیم اختیاری است که به گوشی اجازه می‌دهد هنگام تا شدن به‌طور خودکار قفل شود. این قابلیت در پاسخ به نحوه تعامل کاربران با دستگاه‌های تاشو اضافه شده است؛ چرا که برخی کاربران تعجب کرده بودند که بستن دستگاه باعث قفل شدن آن نمی‌شود، بلکه سیستم فرض را بر این می‌گذارد که کاربر قصد دارد به استفاده از نمایشگر بیرونی ادامه دهد.

این به‌روزرسانی چه زمانی عرضه می‌شود؟

این دو تغییر در نسخه بتای مخصوص توسعه‌دهندگانِ سیستم‌عامل iOS ۲۷.۳ (که هم‌اکنون در دسترس است) گنجانده شده‌اند و در هفته‌های آینده به دست کاربران عمومی خواهند رسید. اپل هم‌زمان با اعلام این به‌روزرسانی‌ها، اظهار داشت که تاکنون ۲۰۰ هزار اپلیکیشن برای «آیفون دو» بهینه‌سازی شده‌اند. این شرکت همچنین به قابلیت‌های دیگری اشاره کرد که پس از عرضه دستگاه به آن افزوده شده‌اند؛ از جمله پشتیبانی از «اپل پنسل» (Apple Pencil) و ویژگی «دسترسی‌پذیری» (Reachability) که امکان جابه‌جایی محتوای روی صفحه را فراهم می‌کند تا دسترسی به آن آسان‌تر شود.

«آیفون دو» (iPhone Duo) در تاریخ ۲۳ اکتبر عرضه شد و همچنان به تعداد محدود در دسترس است؛ اپل اعلام کرده که هنوز مشخص نیست چه زمانی امکان خرید گسترده‌تر آن فراهم خواهد شد.

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