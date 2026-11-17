باشگاه خبرنگاران جوان - امیر رئوف مدیرکل صدا و سیمای مرکز فارس در دیدار با مدیرکل انتقال خون استان، خون را گوهر حیات و اهدای آن را جلوه‌ای از ایثار و نوع دوستی دانست و با تاکید بر نقش بی بدیل رسانه در ترویج این فرهنگ والا، بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای ترغیب هرچه بیشتر مردم به این اقدام خداپسندانه تاکید کرد.

او، خون را گوهر حیات و اهدای آن را جلوه‌ای از ایثار و نوع دوستی دانست و نقش رسانه را در ترویج این فرهنگ والا بی بدیل خواند.

رئوف با اشاره به اینکه در شرایط خاص ممکن است میزان مراجعه برای اهدای خون کاهش یابد، رسانه را عامل اثرگذار در ترغیب و تشویق مردم به این اقدام انسانی دانست و بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای در این مسیر تاکید کرد.

او با تجلیل از پیشتازی مردم استان فارس در امور خیر و نوع دوستی، اظهار داشت: مردم شریف ما همواره در عرصه کار خیر پیش قراول بوده‌اند و رسانه می‌تواند با روشنگری و آگاهی بخشی، این ظرفیت عظیم را به سمت اهدای خون سوق دهد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با اشاره به رشد چشمگیر مراجعه اهداکنندگان در ماه‌های اخیر، بر نقش پررنگ رسانه در تداوم این روند مطلوب تاکید کرد و تولید محتوای کوتاه و جذاب را از جمله راهکار‌های موثر در این مسیر دانست.

او با بیان اینکه تولید محتوای کوتاه رسانه‌ای هزینه چندانی ندارد، بر اهمیت نمایش چهره‌های گوناگون جامعه در این تولیدات تاکید کرد و پخش مستمر آن در ساعات پربیننده را عاملی اثرگذار در جلب مشارکت عمومی خواند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با یادآوری تجربه‌های موفق گذشته که با اعلام نیاز به فرآورده‌های خونی، صف‌های طولانی اهداکنندگان شکل گرفت، بر هنرمندانه بودن این اطلاع رسانی و بهره گیری از ظرفیت افراد معتمد جامعه، سلبریتی ها، پزشکان و شخصیت‌های اثرگذار تاکید کرد.

او بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و رسانه تاکید کرد و با اشاره به ظرفیت مجمع خیرین تامین سلامت، بر بهره گیری از این ظرفیت برای ساخت مراکز جدید انتقال خون و ظرفیت‌های مشابه در حوزه سلامت اشاره کرد.

رئوف در پایان با تاکید بر ضرورت اقدام پیش دستانه برای تامین خون مورد نیاز در شرایط بحرانی، از آمادگی کامل صدا و سیمای مرکز فارس برای همکاری رسانه‌ای با انتقال خون استان خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای ما در خدمت ترویج فرهنگ اهدای خون است.

مدیرکل انتقال خون استان فارس در ابتدای سخنان خود از همراهی و همکاری صدا و سیمای مرکز فارس قدردانی کرد و با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه درمان، خون و فرآورده‌های خونی را حیاتی‌ترین نیاز نظام سلامت دانست و گفت: جایگاه ویژه درمانی شیراز که پذیرای بیماران ارجاعی از شش تا هفت استان کشور است، بدون فرآورده‌های خونی اصلاً تعریف نمی‌شود.

او با بیان اینکه افزایش سن جمعیت، شیوع بیماری‌های سرطان و تصادفات جاده‌ای که فارس در آن رتبه نخست کشور را دارد، اهمیت انتقال خون را دوچندان کرده است، از کاهش مراجعه اهداکنندگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حالی که نیاز بیمارستان‌ها افزایش یافته، خبر داد و این وضعیت را بسیار نگران‌کننده خواند.

اکبرزاده کمبود نیرو و تجهیزات را از مهم‌ترین چالش‌های این نهاد برشمرد و گفت: انتقال خون تنها دستگاه زیرمجموعه وزارت بهداشت است که هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود و در ماه رمضان حتی به صورت سه شیفت فعالیت می‌کند.

او در پایان بر ضرورت اقدام فوری و همکاری همه جانبه رسانه و دستگاه‌های اجرایی برای رفع این بحران تاکید کرد.

منبع: صداوسیمای فارس