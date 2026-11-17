باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - همزمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی، مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی با بیش از ۳۶۰ عنوان کتاب و ۱۲ بسته موضوعی، مجموعه متنوعی از آثار مرتبط با تاریخ معاصر ایران را با تخفیف‌های ویژه در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است. عرضه ۲۱ عنوان کتاب تازه‌نشر و پیش‌فروش دو عنوان کتاب جدید نیز از برنامه‌های این مؤسسه در هفته کتاب امسال است.

حجت‌الاسلام طبیبی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به برنامه‌های این مؤسسه در هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: کتاب یکی از مهم‌ترین ابزار‌های انتقال تجربه تاریخی و آگاهی‌بخشی به جامعه است. مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز با تکیه بر ظرفیت اسنادی و پژوهشی خود تلاش کرده است آثار متنوعی را در حوزه تاریخ معاصر و موضوعات مرتبط با تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به خصوص دو جنگ اخیر منتشر کند.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ عنوان کتاب از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده که موضوعات متنوعی را دربرمی‌گیرد. این آثار در قالب ۱۲ بسته موضوعی سامان‌دهی شده‌اند تا مخاطبان متناسب با علاقه و نیاز پژوهشی خود بتوانند به مجموعه‌ای از کتاب‌های مرتبط دسترسی داشته باشند.

طبیبی با تشریح موضوعات این بسته‌های کتاب گفت: تاریخ معاصر ایران، تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، آمریکاشناسی، سیاست خارجی، رژیم صهیونیستی، تاریخ شفاهی، سازمان مجاهدین خلق، تحولات منطقه و اندیشه سیاسی از جمله محور‌های موضوعی آثار منتشرشده هستند. تلاش ما این بوده که در کنار روایت تاریخ انقلاب اسلامی، به موضوعات و مسائل مهمی که در شناخت تحولات سیاسی و اجتماعی ایران و منطقه نقش دارند نیز توجه کنیم.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی با اشاره به برنامه‌های ویژه هفته کتاب امسال بیان کرد: در این مناسبت، ۲۱ عنوان کتاب تازه‌نشر در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. همچنین دو عنوان کتاب جدید نیز در قالب پیش‌فروش عرضه خواهد شد تا علاقه‌مندان بتوانند پیش از انتشار رسمی، این آثار را تهیه کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تنوع موضوعی در حوزه نشر تاریخی تصریح کرد: مخاطبان کتاب‌های تاریخی صرفاً پژوهشگران و دانشجویان نیستند؛ بلکه بخش قابل توجهی از جامعه، به‌ویژه نسل جوان، علاقه‌مند به شناخت ریشه‌های تاریخی مسائل امروز هستند. از این رو، علاوه بر غنای محتوایی و اتکا به اسناد و منابع معتبر، باید به شیوه ارائه آثار، طراحی و قالب‌های نشر نیز توجه کنیم تا کتاب‌ها ارتباط مؤثرتری با مخاطب برقرار کنند.

طبیبی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های مؤسسه در سال‌های اخیر، توجه به قالب‌های جدید در طراحی و انتشار کتاب بوده است. در همین راستا تلاش کرده‌ایم آثار تاریخی و پژوهشی را با ظاهری متناسب با نیاز و سلیقه مخاطب امروز عرضه کنیم، بدون آنکه از اعتبار علمی و مستند بودن محتوا فاصله بگیریم.

وی با اشاره به ضرورت پیوند میان تاریخ و مسائل روز جامعه خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که تاریخ انقلاب و جنگ‌های تحمیلی، محدود به قفسه‌های آرشیو نماند و به‌صورت زنده و در گفت‌و‌گو با مسائل روز جامعه روایت شود. کتاب یکی از مهم‌ترین بستر‌های تحقق این هدف است و می‌تواند به مخاطب کمک کند تا تحولات امروز را با شناخت دقیق‌تری از زمینه‌ها و ریشه‌های تاریخی آن دنبال کند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پایان، هفته کتاب و کتابخوانی را فرصتی برای توجه بیشتر به جایگاه مطالعه و نشر دانست و گفت: امیدواریم مجموعه آثار منتشرشده و عناوین تازه‌نشر مؤسسه بتواند زمینه دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به منابع معتبر تاریخی را فراهم کند و سهمی در تقویت فرهنگ مطالعه و شناخت تاریخ معاصر کشور داته باشد.