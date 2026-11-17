باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاپری‌زارعی در نشست مجمع نمایندگان استان فارس با اشاره به اهمیت و فرصت‌های پیش‌روی سفر رئیس‌جمهور به استان اظهار کرد: این سفر می‌تواند شتاب قابل توجهی به اجرای پروژه‌های کلیدی فارس ببخشد و فرصتی برای تقویت جایگاه اقتصادی و زیرساختی استان در سطح کشور فراهم کند.

او افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده استان، آمادگی داریم با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی، برنامه‌ریزی مناسبی برای پاسخگویی به نیاز‌های ضروری مردم انجام دهیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان فارس با تأکید بر رویکرد کارشناسی این سازمان در مدیریت منابع اعتباری بیان کرد: در برنامه‌ریزی اعتبارات سفر، تمرکز اصلی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمامی است که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی دارند؛ به‌ویژه طرح‌های حوزه‌های آب، راه، حمل‌ونقل، بهداشت و آموزش که از نیاز‌های مهم استان به شمار می‌روند.

پاپری‌زارعی ادامه داد: با هدایت منابع به سمت طرح‌های نزدیک به بهره‌برداری، می‌توان از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بیشترین بهره را برد و در مدت‌زمان کوتاه‌تری آثار اجرای این پروژه‌ها را در زندگی مردم و اقتصاد استان مشاهده کرد.

او در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق مطالبات، هماهنگی مستمر با مجمع نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی و هدایت و نظارت استاندار فارس، بسته‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار و راهگشا برای سفر رئیس‌جمهور نهایی شود تا این سفر زمینه‌ساز تحولی ماندگار در مسیر توسعه استان باشد.

منبع: سازمان برنامه و بودجه فارس