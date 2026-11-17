باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز سه‌شنبه اعلام کرد یک نفتکش پیش از ورود به تنگه هرمز، در آب‌های خلیج فارس هدف پرتابه‌ای ناشناس قرار گرفته است.

این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد گزارشی با تاخیر درباره حادثه‌ای دریافت کرده که جمعه گذشته رخ داده است. بر اساس این گزارش، نفتکش هنگام حرکت به سمت شرق در آب‌های خلیج فارس و پیش از ورود به تنگه هرمز، با پرتابه‌ای ناشناس هدف قرار گرفته است.

این سازمان افزود تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند، اما هنوز اطلاعاتی درباره احتمال وارد آمدن خسارت به شناور یا پیامد‌های زیست‌محیطی این حادثه در دست نیست.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس نام نفتکش، نوع محموله و پرچم آن را اعلام نکرد.

این سازمان روز دوشنبه نیز از هدف قرار گرفتن یک نفتکش با پرتابه‌ای هنگام عبور از منطقه خبر داده بود؛ با این حال، خبر در همین نقطه به پایان می‌رسد.

منبع: آناتولی