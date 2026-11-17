باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - سینا کوثری متخصص داخلی و عضو هیئت مدیره انجمن دیابت ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اکنون ۱۴ درصد از جمعیت کشور مبتلا به انواع بیماری دیابت هستند.

به گفته وی با هماهنگی و دستورالعمل فدراسیون جهانی دیابت طرح غربالگری کودکان با هدف تشخیص سریع بیماری و شروع درمان آن در دنیا از جمله کشورمان اجرایی شود.

کوثری تصریح کرد: اگر والدین مبتلا به بیماری دیابت هستند، ۳۰ درصد از کودکان نیز به این عارضه مبتلا خواهند شد.

وی ادامه داد: یکی از علائم شیوع بیماری دیابت در بین کودکان کاهش سطح هوشیاری است. دیابت نوع ۱ تنها با غربالگری تشخیص داده می‌شود.