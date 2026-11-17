باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - یاسر آسانی از زمان حضور در استقلال توانسته به یکی از مهره‌های مهم این تیم تبدیل شود و با عملکرد خود در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا، نقش قابل توجهی در نتایج آبی‌پوشان داشته باشد.

عملکرد این بازیکن آلبانیایی باعث شده تا حفظ او به یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران استقلال تبدیل شود. در شرایطی که این تیم برای ادامه رقابت‌های فصل به ثبات در ترکیب خود نیاز دارد، جلوگیری از جدایی بازیکنان تأثیرگذار می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

از همین رو، مدیران استقلال باید وضعیت قراردادی آسانی را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه ادامه حضور این بازیکن در جمع آبی‌پوشان فراهم شود.

حفظ آسانی در کنار سایر مهره‌های تأثیرگذار می‌تواند به سهراب بختیاری‌زاده برای اجرای برنامه‌های فنی خود در ادامه فصل کمک کند.