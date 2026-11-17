باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - بهلولی، مربی تیم ملی قایقرانی آب‌های آرام بانوان، درباره مسابقات قهرمانی کشور که امروز به پایان رسید، اظهار داشت: این رقابت‌ها در رده‌های سنی بزرگسالان و جوانان و با حضور ورزشکارانی از ۲۱ استان برگزار شد. خوشبختانه پس از مدتی رکود، این دوره از مسابقات از نظر کیفیت و کمیت شرایط خوبی داشت و استان‌ها با تمام توان خود در این رویداد شرکت کردند.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی ما در این رقابت‌ها، شناسایی و انتخاب تعدادی از ورزشکاران نخبه و جوان بود. با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی استان‌ها، فعالیت در رشته قایقرانی در برخی مناطق دشوارتر است، اما حضور ورزشکاران از این استان‌ها نشان‌دهنده تلاش مجموعه‌های ورزشی برای توسعه این رشته است.

مربی تیم ملی آب‌های آرام بانوان درباره ارزیابی عملکرد ورزشکاران گفت: طبیعتاً نمی‌توان ورزشکاری را که چندین مرحله در اردوهای تیم ملی حضور داشته، با فردی که نخستین تجربه مهم ورزشی خود را پشت سر می‌گذارد، مقایسه کرد. با این حال، ارزیابی هر ورزشکار نسبت به عملکرد خودش می‌تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد و خروجی مسابقات قهرمانی کشور را برای ورود به تیم ملی به تعادل مطلوب‌تری برساند.

بهلولی در پایان درباره اهمیت آمادگی مربیان در جریان مسابقات نیز توضیح داد: مربیان این رشته باید آمادگی بالایی داشته باشند و بتوانند در شرایط حساس، ارتباط مؤثری با ورزشکاران برقرار کنند. به همین دلیل، در تمرینات و پیش از مسابقات روی واکنش ورزشکاران به صداها و شرایط مختلف رقابت کار می‌کنیم تا در لحظات حساس، آمادگی لازم را داشته باشند.