باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، متن پیام سید پرویز فتاح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

با کمال تأسف و تأثر، خبر رحلت عالم جلیل‌القدر، فقیه وارسته و مرجع عالی‌مقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی، موجب اندوه و تألم فراوان اینجانب و همه ارادتمندان به مکتب اهل بیت (علیهم‌السلام) شد.

بی تردید ارتحال این شخصیت کم‌نظیر علمی و معنوی، که عمر پربرکت خویش را در مسیر ترویج معارف نورانی اسلام، پاسداری از مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و اعتلای جایگاه علمی و دینی حوزه‌های علمیه سپری کردند، ضایعه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر برای جهان اسلام و جامعه تشیع به شمار می‌رود.

اینجانب ضمن عرض تسلیت و تعزیت این مصیبت جان‌گداز به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن فقید سعید و عموم ارادتمندان و پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، رحمت واسعه و علو درجات و برای بازماندگان و سوگواران محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.