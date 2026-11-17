باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در فصل جاری از چند بازیکن خارجی در ترکیب خود استفاده کرده که برخی از آنها نقش مهمی در برنامه‌های فنی سهراب بختیاری‌زاده داشته‌اند. به همین دلیل، حفظ این نفرات و جلوگیری از جدایی احتمالی آنها می‌تواند برای کادر فنی و مدیران باشگاه اهمیت زیادی داشته باشد.

با توجه به شرایط نقل‌وانتقالاتی استقلال و محدودیت‌های موجود برای جذب بازیکنان جدید، از دست دادن مهره‌های فعلی می‌تواند کار این تیم را برای تقویت ترکیب دشوارتر کند. به همین خاطر، بررسی وضعیت قرارداد بازیکنان خارجی و برنامه‌ریزی برای ادامه همکاری با نفرات مورد نظر کادر فنی، از موضوعاتی است که مدیران باشگاه باید به آن توجه داشته باشند.

در این میان، نظر سرمربی استقلال درباره عملکرد و نیاز‌های فنی تیم می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی برای حفظ بازیکنان خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد. آبی‌پوشان امیدوارند با حفظ نفرات کلیدی خود، با ثبات بیشتری در ادامه رقابت‌های فصل حاضر شوند.