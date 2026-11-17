باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - آیین اختتامیه سی‌وسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی جهاددانشگاهی با همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران آغاز شد.

در این آئین حامد علی اکبر زاده، گفت: تعداد آثار دریافتی در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد دو برابری داشته است. وی با اشاره به دریافت بیش از ۱۲۰۰ اثر در دوره جدید، از افزایش چشمگیر مشارکت دانشجویان در این جشنواره خبر داد.

جزئیات آماری آثار و گروه‌های داوری

علی‌اکبرزاده در بررسی ماهیت آثار دریافتی تصریح کرد که از مجموع آثار ارسالی، ۵۸ درصد آثار تالیفی، ۴۰ درصد آثار ترجمه و بخش اندکی نیز شامل آثار تصحیح‌شده است. وی افزود که فرآیند داوری این آثار در شش گروه اصلی و تخصصی از جمله معماری، مهندسی، پزشکی و سایر حوزه‌های موضوعی در حال انجام است.

دبیر جشنواره همچنین به تحلیل ترکیب دانشجویان شرکت‌کننده پرداخت و گفت: ۵۳ درصد از شرکت‌کنندگان از دانشگاه‌های دولتی کشور هستند و دانشجویان مقطع دکتری با دارا بودن ۵۸ درصد از آثار، بیشترین سهم مشارکت را در این دوره به خود اختصاص داده‌اند.

علی‌اکبرزاده با اشاره به تحولات ساختاری در جشنواره گفت: از سال گذشته با تشکیل یک هیئت انتخابی متشکل از فرهیختگان و صاحب‌نظران کشور، تلاش‌ها برای سیاست‌گذاری دقیق‌تر جهت برگزاری این رویداد آغاز شده است.

وی تاکید کرد: هدف از این رویکرد، بهره‌گیری از تجربیات اساتید برجسته در حوزه فرهنگ مکتوب و تبدیل شدن جشنواره به بستری برای جریان‌سازی فرهنگی از طریق آثار ارزشمند دانشجویی است.