باشگاه خبرنگاران جوان - مراجع تقلید و علما ، با صدور پیام های جداگانه ضمن تجلیل از مقام علمی و شخصیتی، آیت الله شبیری زنجانی، ارتحال این مرجع تقلید فقید را تسلیت گفتند.

آیت الله وحید خراسانی در دفاع از معارف فاطمی و علوی از هیچ کوششی فروگذار نکرد

متن پیام آیت الله مکارم شیرازی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله وإنا إلیه راجعون

خبر ارتحال فقیه فرزانه حضرت آیت الله حاج شیخ حسین وحید خراسانی طاب ثراه موجب تأسف و تأثر گردید.

این عالم ربانی عمر پربرکت خویش را در راه دفاع از طریق ولایت و مکتب اهل بیت علیهم السلام و هدایت مؤمنان سپری نمود و در احیای امر آن ذوات مقدّسه به ویژه دفاع از معارف فاطمی و علوی از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

کرسی پربار درس ایشان و جمع کثیر شاگردانی که در محضر آن فقیه وارسته تربیت یافتند و همچنین تألیفات مختلف از برکات ماندگار حیات علمی ایشان است که حوزه‌های علمیه قم، نجف و خراسان از ثمرات آن بهره خواهند برد.

اینجانب رحلت این فقیه پارسا و دلسوخته خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام را به محضر حضرت ولیّ عصر ارواحنا فداه، حوزه‌های علمیه، بیت شریف و فرزندان مکرم آن مرحوم تسلیت عرض نموده، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن فقید سعید و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

یک قرن دفاع از حریم اهل‌بیت «علیهم‌السلام» از ویژگی‌های ممتاز آن عالم عامل بود

متن پیام تسلیت حضرت آیت الله نوری همدانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعونَ

ارتحال فقیه عالیقدر حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی «رضوان‌الله‌علیه» موجب تأسف و تأثر گردید.

آن شخصیت بزرگ با بهره‌مندی از محضر برجستگان حوزه خراسان و نجف به عالی‌ترین درجه فقاهت رسید و شاگردان فراوانی از محضر پرفیض ایشان استفاده کردند.

یک قرن دفاع از حریم اهل‌بیت «علیهم‌السلام» و ترویج فرهنگ حضرات معصومین در کرسی خطابه و تدریس از ویژگی‌های ممتاز آن عالم عامل بود.

بی‌شک ارتحال این فقیه بزرگوار خسارت جبران‌ناپذیری برای حوزه‌های علمیه خواهد بود.

اینجانب درگذشت این مرجع عالیقدر را به محضر مبارک حضرت بقیهالله الأعظم عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، حوزه‌های علمیه، آقازادگان محترم و عالم، خصوصاً آیت‌الله آقای حاج شیخ صادق لاریجانی و عموم ارادتمندان ایشان تسلیت عرض نموده و علوّ مقام آن فقید سعید را از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره) ضایعه سنگین و رخداد تلخ تاریخ بود

متن پیام آیت الله العظمی جوادی آملی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنّا للهِ و إنّا إلیهِ راجعون

ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی (قدس سره) ضایعه سنگین و رخداد تلخ تاریخ بود.

این مصیبت بزرگ را به ساحت اقدس حضرت ولی عصر (ارواحنا فداه) و مراجع دینی جهان اسلام و حوزه‌های علمیه و امت اسلامی و ولایی، خصوصاً آقازاده‌های آن مرجع که از مدرسان نامدار فقاهت‌اند، تعزیت و علوّ درجه آن فقیه راحل و صبر جمیل بیت شریف مسئلت می‌شود.

پیام تسلیت آیت‌الله سیستانی در پی درگذشت آیت‌الله وحیدخراسانی

در این پیام آمده است: جایگاه رفیع آن بزرگوار در دفاع از حریم امامت و ولایت و اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) برای همگان آشکار، و زحمات کم‌نظیر معظم‌له بر منبر تعلیم و تربیت و وعظ و ارشاد در طی سالیان متمادی همواره به یادماندنی است.

آیت الله وحید خراسانی قدّس‌الله سرّه‌الشریف از استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه بود

عروج ملکوتی فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی قدّس‌الله سرّه‌الشریف، موجب تألم و تأثر فراوان گردید. این ضایعه جانگداز، ثلمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر بر پیکره حوزه‌های علمیه و جامعه دینی است.

آن فقیه سعید، عمر پربرکت خویش را وقف مجاهدت علمی مستمر در حفظ و اعتلای فقاهت اصیل، نشر معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام و پاسداشت کیان تشیع نمود. ایشان از استوانه‌های علمی حوزه‌های علمیه و از برجستگان مکتب نورانی فقه جعفری بودند که با دقت نظر کم‌نظیر در دانش فقه و اصول، چراغ راه پویندگان طریق فقاهت شدند و سال‌ها کرسی درس خارج ایشان، محفل انس طلاب و فضلای تشنه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام بود.

مقام علمی و پرورش شاگردان برجسته، در کنار تقوا، زهد و اخلاص این عالم بزرگوار، شخصیت جامعی از ایشان ساخته بود که سال‌ها در محضر درسشان، انبوه طلاب و فضلا از خرمن دانش و فضیلتش بهره بردند. اهتمام ویژه آن فقید سعید به تعظیم شعائر دینی از جمله تلاش برای تعطیلی روز شهادت صدیقه کبری سلام‌الله‌علی‌ها و احیای عزای فاطمیه با راه اندازی دسته عزاداری و حضور در جمع عزاداران و همچنین حمایت‌های همه جانبه ایشان از مقام ولایت فقیه و دفاع از نظام جمهوری اسلامی و حضور در جبهه‌های دفاع مقدس ۸ ساله میراثی ماندگار در تاریخ حوزه‌های علمیه بر جای گذاشته است.

اینجانب از جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، این مصیبت عظمی را به پیشگاه مقدس صاحب‌الأمر، حضرت بقیّه‌الله‌الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم ایشان، ملت شریف ایران و عموم ارادتمندان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه والامقام، علو درجات، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با اجداد طاهرینش علیهم‌السلام، و برای حوزه‌های علمیه، شاگردان، بیت مکرم و عموم ارادتمندان آن مرحوم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

تعطیلی روز شهادت حضرت زهرا(س) در کشور، از اقدامات ماندگار آیت الله وحید خراسانی بود

متن پیام آیت الله شب زنده داربه این شرح است:

با ارتحال آیت‌الله وحیدخراسانی حوزه‌های علمیه یکی از ارکان علمی و معنوی را از دست دادند .

ایشان از ارکان حوزه‌های علمیه و از باقی‌ماندگان نسل برجسته علمای سلف بودند که در مباحث و علوم حوزوی، جایگاهی ممتاز داشتند.

در کنار برجستگی‌های علمی، دلدادگی و وابستگی عمیق ایشان به اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به‌ویژه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س) از ویژگی‌های برجسته شخصیت ایشان به شمار می‌رفت.

تعطیلی روز شهادت حضرت زهرا(س) در کشور، از اقداماتی بود که ایشان برای تحقق آن اهتمام ورزیدند و در رسمی شدن این مناسبت به‌عنوان روز تعطیل نقش مؤثری داشتند.