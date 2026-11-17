باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری رقابت‌های لیگ برتر توانسته بدون شکست به کار خود ادامه دهد و به تنها تیمی تبدیل شود که تاکنون در این مسابقات متحمل شکست نشده است.

آبی‌پوشان در شرایطی این رکورد را در لیگ برتر به ثبت رسانده‌اند که در رقابت‌های آسیایی نتایج متفاوتی کسب کرده و شکست را نیز تجربه کرده‌اند. با این حال، عملکرد استقلال در مسابقات داخلی نشان می‌دهد که این تیم توانسته ثبات بیشتری در لیگ برتر داشته باشد.

حالا سهراب بختیاری‌زاده در ادامه فصل به دنبال حفظ این روند و جلوگیری از ثبت نخستین شکست استقلال در لیگ برتر است. سرمربی آبی‌پوشان تلاش می‌کند با آماده نگه داشتن بازیکنان و ایجاد هماهنگی بیشتر میان نفرات تیم، شرایط را برای ادامه نتایج مطلوب فراهم کند.

با توجه به رقابت نزدیک تیم‌ها در جدول رده‌بندی، از دست ندادن امتیاز‌ها و حفظ روند شکست‌ناپذیری می‌تواند نقش مهمی در تعیین جایگاه استقلال در ادامه مسابقات داشته باشد.