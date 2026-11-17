باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - حسن رضایی، دبیرکل کانون کارگزاران، در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ضرورت بازنگری در دستورالعمل رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری اظهار کرد: این دستورالعمل با گذشت زمان و توسعه بازار، ابزار‌های مالی و فناوری‌های جدید، فاصله قابل توجهی با واقعیت‌های فعلی بازار پیدا کرده است و به همین دلیل نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی است.

وی افزود: برای مثال، در دستورالعمل فعلی وزن قابل توجهی به موضوع داشتن شعب فیزیکی اختصاص داده شده، در حالی که با حرکت بازار به سمت مدل‌های نوین کارگزاری و توسعه نو‌بروکرها، برخورداری از شعب متعدد لزوماً نمی‌تواند مزیت رقابتی برای شرکت‌های کارگزاری محسوب شود.

رضایی ادامه داد: همچنین ابزار‌ها و خدمات جدیدی در بازار سرمایه توسعه یافته‌اند که در زمان تدوین دستورالعمل قبلی وجود نداشتند و طبیعتاً شاخص و امتیاز مشخصی نیز برای آنها در نظر گرفته نشده بود.

دبیرکل کانون کارگزاران با بیان اینکه رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری طی سه سال متوالی از سوی این کانون انجام شده است، گفت: با این حال، به دلیل فاصله موجود میان نتایج رتبه‌بندی و شرایط واقعی بازار، نتایج فعلی به‌صورت محرمانه به شرکت‌های کارگزاری و سازمان بورس اعلام می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت دقت در انتشار عمومی نتایج این رتبه‌بندی تصریح کرد: ممکن است بهره‌برداران مختلفی از این اطلاعات استفاده کنند؛ برای مثال، بانک‌ها می‌توانند از رتبه‌بندی کارگزاری‌ها برای تصمیم‌گیری درباره اعطای اعتبار استفاده کنند. بنابراین، تا زمانی که شاخص‌ها از دقت و انطباق کافی با واقعیت‌های بازار برخوردار نباشند، انتشار عمومی آنها می‌تواند با ملاحظاتی همراه باشد.

رضایی خاطرنشان کرد: اصلاح دستورالعمل رتبه‌بندی در دو بخش داخلی و بیرونی از اولویت‌های کانون است و تلاش می‌کنیم این فرآیند تا پایان سال به نتیجه برسد تا از سال آینده امکان اطلاع‌رسانی عمومی نتایج بر اساس دستورالعمل جدید فراهم شود.

وی همچنین یکی دیگر از نقاط ضعف دستورالعمل قبلی را محدودیت در اعمال اصلاحات عنوان کرد و گفت: در سازوکار گذشته، اگر شاخص‌ها نیازمند اصلاح بودند، باید تا دوره رتبه‌بندی سال آینده صبر می‌کردیم؛ در حالی که در دستورالعمل جدید باید امکان به‌روزرسانی و اصلاح شاخص‌ها متناسب با تغییرات بازار نیز پیش‌بینی شود.

پیگیری اصلاح کارمزد‌های بورس کالا

دبیرکل کانون کارگزاران در بخش دیگری از سخنان خود درباره آخرین وضعیت اصلاح کارمزد‌های بورس کالا اظهار کرد: کانون کارگزاران اقدامات کارشناسی خود را در این زمینه انجام داده و در هفته نخست اسفند ۱۴۰۴، موضوع با کارشناسان سازمان بورس به جمع‌بندی رسیده بود، اما به دلیل وقوع جنگ، فرصت رسیدگی و نهایی شدن آن فراهم نشد.

رضایی افزود: پس از تغییرات ایجادشده در هیئت‌مدیره سازمان بورس، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های جدیدی مطرح و اصلاحاتی به پیشنهاد کانون اضافه شد که این موارد نیز در حال بررسی و انجام است.

وی تأکید کرد: کانون کارگزاران همچنان پیگیر نهایی شدن و ابلاغ اصلاحات کارمزد بورس کالا از سوی سازمان بورس است؛ چراکه به اعتقاد ما، کارمزد‌های فعلی با سطح ریسک‌های موجود در حوزه معاملات کالا تناسب ندارد و این موضوع هم برای شرکت‌های کارگزاری و هم برای سایر ارکان بازار اهمیت دارد.

رضایی ابراز امیدواری کرد اصلاحات مربوط به کارمزد‌های بورس کالا در نخستین فرصت از سوی سازمان بورس تصویب و ابلاغ شود.