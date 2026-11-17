باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی رئیس پلیس آگاهی فارس اظهار کرد: روز ۲۱ آبان‌ماه امسال از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ کشف جسدی ۱۹ ساله در روستای کودیان شهرستان شیراز به پلیس اعلام شد و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی اولیه و تحقیق از اهالی محل و خانواده متوفی، مشخص شد که جوانی ۲۱ ساله بر سر اختلاف خانوادگی با خواهر خود مشاجره کرده و سپس با سلاح سرد او را به قتل می‌رساند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند و با اقدامات فنی موفق شدند قاتل را شناسایی و او را در همان روستای کودیان دستگیر کنند و به مقر انتظامی انتقال دهند.

سرهنگ حافظی به شهروندان توصیه کرد: در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

منبع: پلیس فارس