باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - بیست و دومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت همراه با انتشار تقریظ امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» در سرچشمه با حضور محمدرضا حبیب‌اللهی مدیر انتشارات انقلاب اسلامی، سردار نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، نیما اکبرخانی، نویسنده کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» و سایر مسئولان، ناشران و نویسندگان در سرچشمه برگزار شد.

نویسنده کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» درباره ایده این کتاب و نحوه نگارش آن توضیح داد: از همان ابتدا که نگارش کتاب به من پیشنهاد شد، ذوق‌زده بودم. اما بعد از آن متوجه شدم که با کار سنگین و پیچیده مواجه هستم؛ چون این رمان منسوب به امام شهید است. به ما گفته بودند یک رمان بنویسید؛ چون حضرت آقا نگاهشان این بود روایت رشد و پیشرفت ایران در حوزه دفاعی به صورت داستانی نگاشته شود.

اکبرخانی ادامه داد: اگرچه من از لحاظ فرم رمان مسیر خطرناک و پرریسکی انتخاب کرده بودم، اما آقای صابری شجاعانه پای انتخابم ایستاد. حدود ۹ ماه درگیر نگارش کتاب بودم و تردید داشتم از اینکه آیا این رمان کارکرد خود را خواهد داشت، که خداروشکر مورد تحسین و تقریظ رهبر شهید قرار گرفت. داستان این کتاب درباره تقابل بین ما و دشمن است. داستان از زوایه یک سردار ایرانی و یک نیروی عملیات ویژه موساد می‌گذرد.

در ادامه مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به رسمیت شناخته شدن رژیم منحوس صهیونیستی بعد از جنگ جهانی دوم و مقابله انقلاب اسلامی با این استکبار جهانی گفت: بعد از جنگ جهانی دوم که مستکبران جهان نتوانستند بر سرزمین‌های اسلامی تسلط پیدا کنند، یکی از بزرگترین جنایت‌های تاریخ رقم خورد و آن به رسمیت شناخته شدن رژیم منحوس صهیونیستی بود. البته بلافاصله انقلاب اسلامی جوانه زد و در تقابل با جنایتکاران ایستاد.

سردار نقدی ادامه داد: آنچه سبب شد که حیات این جنایتکاران ده‌ها سال ادامه پیدا کند، نقش کسانی بود که خودشان را در اختیار این خون‌خواران قرار دادند و از این جانور وحشی (رژیم صهیونیستی) یک چهره بزک کرده به نمایش گذاشتند. با این حال، بالاترین هنر شهدا در این بود که عاشقانه در مقابلِ این موجودِ منحوس ایستادند و خون دادند. به قولِ رهبر شهیدِ انقلاب، شهادت هنر مردان خداست. آنها بودند که چهره وحشی رژیم استکبار را به جهانیان نشان دادند.

وی پرداختن مقابله جبهه مقاومت با استکبار جهانی را در کتاب «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» ستود و تصریح کرد: امروز اسرائیل و آمریکا شانسی برای بقا ندارند. آنها زباله دور افتاده هستند که همه اینها نتیجه قیام مردم قهرمان و مقاوم ما، جبهه مقاومت و در راس آنها رهبر ماست.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با بیان اینکه رهبر شهید ما با خون خودشان کار را تمام کردند، گفت: اگر امروز مردم فرانسه به خیابان‌ها می‌ریزند، اعتراض می‌کنند، کمبود مدارس را بهانه قرار می‌دهند و پرچم فلسطین در دست می‌گیرند، بخاطر نبود فرصتِ اعتراض برای مردم فلسطین است. ما هیچ‌وقت نباید با دید تحقیر به خود و جبهه مقاومت نگاه کنیم. ما باید عظمت مردانی که توانسته‌اند پیروزی کسب کنند، بشناسیم. عظمت این پیروزی در مقابل ۵۰ سفارتخانه‌ای که در ایران اطلاعات جمع‌آوری و به دشمن می‌دهد، هزاران ماهواره‌ای که از ما تصویربرداری می‌کند و... کم نیست.

وی در بخش دیگر صحبت خود به اشاره مستقیم ترامپ مبنی بر قطع کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل اشاره کرد و گفت: همینکه ترامپ ملعون صبح روز انتخابات اعلام می‌کند دیگر کمک مالی به رژیم صهیونیستی نمی‌کند، یعنی هرکس برای اینکه بتواند رای بیاورد، باید اعلام برائت و بیزاری از رژیم صهیونیستی کند.

متن تقریظ رهبر شهید انقلاب اسلامی بر این کتاب به شرح زیر است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

شیرین و هنرمندانه نوشته شده است. در واقع باید آن را گونه‌ی تازه‌ئی از رمان جنگ به شمار آورد. این سبک کار باید تشویق شود.

مرداد ۱۴۰۳